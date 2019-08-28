NTD: в «экологичном» детсаду Австралии объявили войну пластиковым игрушкам

Один из детских садов в Австралии решил отказаться от всех пластиковых игрушек. Вместо этого воспитанники играют с растениями, водой и даже грязью в миниатюрном лесу, выращенном на месте заброшенной фабрики. По мнению педагогов, это помогает детям развивать воображение и учит бережно относиться к окружающей среде, передаёт NTD.

Эти дети чудесно проводят время на игровой площадке своего детского сада. Но нигде не видно ни одной игрушки. Здесь, в эко-саду австралийского города Мельбурн, избавились от всех пластиковых машинок, кубиков и кукол. Вместо этого маленькие воспитанники учатся наслаждаться общением с природой.



ДЕВОЧКА: Мне нравятся семена эвкалипта и качели.



МАЛЬЧИК: Там течёт вода, можно по ней ходить.



Сад построили на месте заброшенной фабрики. На её территории создали мини-копию местных лесов.



ДЖЕК ЧАРЛЬЗ, сотрудник детсада: Это озарение для развития детских умов. Это способ для малышей лучше узнать свою страну. Просто фантастика!



Сотрудники сада уверены: если убрать игрушки, то дети начнут думать самостоятельно и будут сами искать для себя развлечения.



НИКОЛЬ МЕССЕР, директор детсада: Нам важно, чтобы дети развивали воображение, учились играть вместе. То есть, если вынести во двор палки — то я знаю, кто с ними будет играть.



Также вместо игрушек дети используют камни, растения и даже грязь.



НИКОЛЬ МЕССЕР: Мы обнаружили, что дети не хотели трогать грязь: они делали это палочкой и очень переживали, если пачкали свои штанишки. Но мы хотим бросить им вызов, вывести их из зоны комфорта. Мы хотим, чтобы они почувствовали свободу, природу вокруг, чтобы они просто приходили и хорошо проводили время.



Работники детсада надеются, что он заложит в детях семена, которые в будущем прорастут в более бережное отношение к окружающей среде.



Дата выхода в эфир 27 августа 2019 года.