Independent: в Великобритании хотят ввести гендерно-нейтральную школьную форму

Либерально-демократическая партия Великобритании выдвинула предложение о том, чтобы разрешить гендерно-нейтральную форму в британских школах, пишет The Independent. По словам представителей партии, ученики должны носить ту одежду, в которой им будет комфортно — штаны, шорты или юбки — вне зависимости от пола.
В английских школах детям будет разрешено носить гендерно-нейтральную форму, пишет The Independent, ссылаясь на планы британской либерально-демократической партии.
По словам представителя партии Лейлы Моран, нынешние правила устарели, поэтому школы должны пересмотреть свой подход к форме: детям должно быть позволено носить шорты, штаны и юбки, независимо от их пола. Как сообщает издание, школы Уэльса уже ввели гендерно-нейтральные правила, согласно которым для мальчиков и девочек нет отдельных дресс-кодов.
The Independent отмечает, что подобные тенденции начались в 2018 году, когда некоторые родители заявили о том, что школьные правила о форме слишком строги. По мнению Лейлы Моран, дети должны носить ту одежду, которая им нравится, и которую они считают удобной: это, в том числе, повысит качество обучения. «Устранение ассоциаций тех или иных видов одежды с «мальчишескими» или «девчачьими» может очень сильно помочь молодому поколению. Настало время построить в наших школах культуру принятия».
Инициатива была также поддержана благотворительной организацией Stonewall, в которой отметили, что школьная форма должна включать в себя платья, юбки, штаны — и эти типы одежды должны быть доступны для всех учеников. При этом The Independent отмечает, что вопрос гендерно-нейтральной формы в некоторых аспектах может быть противоречивым: в качестве примера издание привело протесты родителей и учеников одной из школ в городе Льюис, в которой сделали штаны обязательными для всех. Отмечается, что школа приняла такие меры в ответ на беспокойство касательно длины юбок.
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