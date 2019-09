Telegraph: книги для британских школьников по трансгендерной тематике оказались опасными

Книги по трансгендерной тематике для британских школьников оказались опасными для детей, поскольку в них искажаются медицинские знания о блокаторах полового созревания, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на старшего научного сотрудника Университета Рохэмптона Сьюзан Мэтьюс.

По её мнению, книги и учебные планы, которые создавались для предоставления школьникам знаний по трансгендерной тематике, «не обеспечивают защиты детей и противоречат закону».

Проанализировав серию книг, которые используются в британских школах, Мэтьюс выяснила, что в этих пособиях большая часть информации относительно медицинского трансгендерного перехода является «неточной».

«Потенциальный вред игнорируется, маскируется или фальсифицируется», — отметила она.

В качестве примера она приводит книгу «Можно я вам расскажу о гендерном разнообразии?» (Can I Tell You About Gender Diversity?), которая предназначена для детей от семи лет и выше. Главная героиня этой книги — 12-летний персонаж по имени Кит, которая совершает трансгендерный переход из девочки в мальчика, принимая гормоны, чтобы остановить наступление половой зрелости.

Среди прочего, она пишет: «Лучший момент в блокаторах гормонов состоит в том, что если я передумаю, то они не навредят моему телу».

Однако, по словам Мэтьюс, это утверждение «недостоверно», так как нет никаких доказательств того, что блокаторы полового созревания полностью обратимы, когда их принимают в пубертатный период. При этом также не доказано и то, что они причиняют непоправимый вред.

Между тем выпускающий редактор этой книги Эндрю Джейм заявил, что изложенная в ней информация «не является неточной и не искажает медицинские рекомендации».

Он добавил: «Советы, данные в книге, особенно касающиеся блокаторов полового созревания, соответствуют рекомендациям Национальной службы здравоохранения и многочисленных благотворительных структур и ЛГБТ-организаций, которые работают с детьми-трансгендерами и их семьями и оказывают им поддержку».

Сьюзан Мэтьюс опубликовала свою критику в книге «Изобретение трансгендерных детей и молодёжи».

В предисловии к этой книге один из ведущих психиатров предупреждает о том, что трансгендерные дети, которые подвергаются медицинскому или хирургическому лечению, рискуют получить «серьёзные и необратимые повреждения».

При этом The Daily Telegraph приводит слова психиатра-консультанта из The Tavistock and Portman NHS Foundation Trust Дэвида Белла, который сетует на то, что критическую дискуссию о феномене трансгендерности и гендерной дисфории «закрыли» активисты.