Yle: здоровье финских школьников испортили смартфоны и малоподвижный образ жизни

Ежегодное исследование физических возможностей финских школьников показало снижение показателей физической выносливости и гибкости детей, сообщает Yle. Отмечается, что это вызвано малоподвижным образом жизни и чрезмерным использованием гаджетов. При этом учёные подчёркивают, что это также вредит здоровью взрослых людей.

У значительного числа финских школьников обнаружили снижение показателей физической выносливости и гибкости, вызванное ведением сидячего образа жизни и чрезмерным использованием смартфонов, сообщает Yle.

В ходе ежегодного исследования физических возможностей школьников выяснилось, что около четверти мальчиков, учащихся в восьмом классе, не могут полностью выпрямить спину, сидя на полу с вытянутыми ногами. Среди девочек того же возраста принять позицию не смогли лишь 6%.

«Это вызывает обеспокоенность. В принципе, в таком возрасте в этом плане не должно быть разницы между мальчиками и девочками», — приводит Yle слова научного сотрудника университета Юваскюла Арьи Сяэкслахти. Однако учёный уточнила, что отчасти разница в показателях между мальчиками и девочками вызвана тем, что последние чаще занимаются видами спорта, которые повышают гибкость и мышечный тонус.

Кроме того, треть мальчиков, учащихся в пятом классе не смогли сомкнуть руки за спиной в замок, когда одна рука поднята, а вторая опущена. С упражнением также не справились 17% девочек того же возраста.

По мнению Сяэкслахти, это связано с привычкой держать руку в статическом положении, особенно при использовании смартфона. При этом плохую гибкость поясницы она называет последствием длительного сидения.

«При использовании различных электронных гаджетов мы подолгу находимся без движения, в статическом положении и с опущенной головой. Ежегодно прибавляется много проведённых таким образом часов. Это неизбежно приводит к ухудшению гибкости», — объяснила Сяэкслахти.

Ещё одним не менее тревожным последствием учёный называет низкую физическую выносливость среди учеников пятых классов. По её словам, всё больше финских детей устают от выполнения повседневных занятий.

Вместе с тем, Сяэкслахти предупреждает, что не только детям, но и взрослым следует с осторожностью относиться к использованию смартфонов и не забывать о пользе физических нагрузок.

Тем не менее проведение исследования на протяжении четырёх лет позволило проследить тенденции развития физической формы детей. В частности, сравнив показатели учеников восьмых классов с данными трёхлетней давности, учёные выяснили, что их общая физическая форма улучшилась. Сяэкслахти связывает это с ростом информированности относительно вреда сидячего образа жизни.

Yle сообщает, что в Финляндии действуют рекомендации, согласно которым, все дети от 7 до 18 лет должны заниматься подходящими для их возраста спортивными упражнениями на протяжении 1—2 часов в сутки, избегать сидения на одном месте более двух часов и ограничить время, проведённое перед экраном до двух часов в сутки максимум.