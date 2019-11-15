Frankfurter Allgemeine: погоня за лайками — российские дети мечтают выбиться в звёзды Instagram

В России многие дети хотят стать звёздами Instagram и обзавестись миллионами подписчиков, сообщает Frankfurter Allgemeine. В свою очередь, сама социальная сеть даже подумывает принять меры, чтобы «остановить хайп», отмечается в сюжете на сайте немецкого издания.

Лизе Алёхиной всего 12 лет, а у неё уже 2,5 миллиона подписчиков. В этом московском парке её быстро узнали.

ЛИЗА АЛЁХИНА, звезда Instagram: Меня стали узнавать на улицах, когда мне было 11 лет. Именно тогда я начала записывать видеоролики вместе с блогером Рахимом. Мы с ним инстабратья. Когда мы начали вместе делать видео, всё больше людей стало заходить на мою страничку.

Ни девочка, ни её продюсер так и не рассказали, сколько она зарабатывает за счёт рекламы. Для неё это полноценная работа.

ЛИЗА АЛЁХИНА: В телефоне я сижу в среднем по восемь часов в день. Я замеряла. Это, конечно, нехорошо, но я же не только смотрю видео, но и веду дневник и делаю домашку. Не знаю, просто очень активно использую телефон.

Запрыгнуть в уходящий поезд хотят и многие другие дети. В рамках этого курса в Москве они учатся, как стать блогерами. Как объяснил один 11-летний мальчик, он с нетерпением ждёт, когда у него будет один миллион подписчиков. Дети помоложе на камеру распаковывают игрушки.

В свою очередь, Instagram подумывает принять меры, чтобы остановить хайп. Так, например, в будущем лайки могут быть скрыты, чтобы сделать аккаунты менее привлекательными для рекламодателей. Ведь, по словам Instagram, речь в конечном счёте идёт не о лайках, а о хорошем контенте.

Дата публикации 12 ноября 2019 года.