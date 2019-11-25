France info: в Тунисе для борьбы с насилием ввели половое воспитание с детского сада

После ряда скандалов, связанных с насилием над детьми, правительство Туниса обязало школы проводить занятия по сексуальному просвещению, рассказывает France info. Различные аспекты будут рассматриваться не отдельным курсом, а в составе других дисциплин начиная с детского сада, адаптировав информацию для исламской культуры.
После того, как недавно раскрыли серию случаев сексуального насилия над детьми, власти Туниса решили ввести в школах половое воспитание для просвещения подрастающего поколения, сообщает France info. Толчком к этому послужило начатое в марте 2019 года дело против преподавателя-педофила, домогательствам которого подверглось множество учеников. Во время процесса министерство образования подчеркнуло необходимость просвещения детей по этой проблеме и обещало ввести в школах курсы сексуального образования.
Как рассказывает издание, первые занятия по половому воспитанию начнутся с этого года и затронут детей в детском саду, начиная с пяти лет. В эфире местного радио Mosaique FM директор Ассоциации Туниса по репродуктивному здоровью отметила, что для самых маленьких будут использованы «педагогические модули с очень простыми определениями», чтобы помочь им понять собственное тело. Чтобы не оскорбить чувствительных детей и избежать недопонимания, вместо отдельного предмета «половое воспитание» различные вопросы будут рассматриваться в составе других курсов: «наука о жизни и планете» или «физкультура». Также программы «адаптируют для исламской культуры», чтобы успокоить консервативные круги, которые часто ассоциируют сексуальное воспитание с развратом.
Как напоминает французское издание газеты Middle East Eye, если сексуальность остаётся в Тунисе табу, то половое воспитание и просветительские кампании существуют в стране, начиная с 1990-х годов. Тогда в рамках семинаров для молодёжи сообщали информацию о заболеваниях, передающихся половым путём, особенно о СПИДе. Теперь же впервые сексуальное образование ввели в образовательных учреждениях на национальном уровне.
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