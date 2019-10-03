WP: уволенный американский учитель в суде поборется за право называть учеников-трансгендеров «биологическими» местоимениями

Учитель французского языка Питер Влэйминг, уволенный из старшей школы Вест-Пойнта, штат Вирджиния, за упорное нежелание называть ученика-трансгендера предпочитаемым им местоимением, решил подать в суд на своих бывших работодателей. Как сообщает The Washington Post, педагог считает, что администрация школы посягнула на его свободу слова и вероисповедания, и хочет добиться запрета на наказание учителей в подобных обстоятельствах.

Летом 2018 года ученица старшей школы города Вест-Пойнт, штат Вирджиния, сменила пол и в начале учебного года попросила всех использовать в её отношении местоимения мужского рода — «он», «его», «ему», пишет The Washington Post. Однако учитель французского языка Питер Влэйминг посчитал, что это противоречит его религиозным убеждениям, но ради компромисса предложил называть теперь уже ученика просто по имени, избегая местоимений. В какой-то момент руководство учебного заведения выдвинуло педагогу ультиматум: либо он будет использовать «правильные» формулировки, либо столкнётся с дисциплинарными мерами.

В конце октября того же года случился инцидент. Во время занятия, на котором школьники ходили по классу в очках виртуальной реальности, тот самый ученик-трансгендер чуть было не упал. Тогда Влэйминг обратился к одному из его одноклассников: «Смотрите, чтобы она не наткнулась на стену». Как отмечает издание, это стало «последней каплей» — как для ученика, который впоследствии перевёлся из класса Влэйминга, так и для администрации школы, которая в конечном счёте уволила учителя за неподчинение руководству.

И теперь, в понедельник 30 сентября учитель подал в суд на своих бывших работодателей — за нарушение его права на свободу слова и вероисповедания. «Моральные и религиозные убеждения Влэйминга не дают ему преднамеренно лгать, и он искренне считает, что обращаться к человеку женского пола, словно это человек мужского пола, с использованием местоимений мужского рода — равно лжи», — приводит издание цитату из искового заявления педагога.

В комментарии The Washington Post представитель Вест-Пойнтской школы заявил, что администрация учебного заведения с обвинениями бывшего сотрудника не согласна и собирается «упорно защищаться». «В приоритете Вест-Пойнтских государственных школ её ученики, сотрудники и образовательный процесс. Мы продолжим направлять все свои силы на создание качественной учебной обстановки в своих учебных заведениях», — заверил представитель. А «дискриминация», которой подвергают учителя своих учеников-трансгендеров, обращаясь к ним «неправильным» местоимением, создаёт «неблагоприятную обстановку для обучения».

Как напоминает газета, Влэйминг — отнюдь не единственный педагог, который столкнулся с проблемами на работе, отказавшись обращаться к ученику-трансгендеру с помощью предпочитаемого местоимения. Так что теперь своим иском учитель французского добивается судебного постановления, запрещающего руководствам школ наказывать педагогов за то, что те обращаются к ученикам в соответствии с их биологическим полом.

По словам адвоката Влэйминга Кэйлеба Далтона, руководству Вест-Пойнтской школы было всё равно, что учитель хорошо относился к ученику-трансгендеру и пытался выстроить отношения с ним в позитивном ключе — администрация просто хотела вынудить педагога следовать своим требованиям вопреки его личным убеждениям. В то же время для руководства школы и семьи ученика самым важным было уважение чужого выбора, добавляет The Washington Post.