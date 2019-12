Telegraph: молодость в политике берёт верх над опытом — но и молодёжь повторяет старые ошибки

В последнее время в рядах популярных политиков и активистов появляется всё больше молодёжи, пишет The Daily Telegraph. Но политика — это не Голливуд, где могут блистать юные личности без серьёзного внутреннего содержания, предупреждает автор. Реальность такова, что молодые политики зачастую оказываются не намного лучше старых, а их «силовая тактика» в отношении избирателей старшего возраста не лучшим образом сказывается на общественном мнении, говорится в статье.

34-летняя финка Санна Марин на этой неделе стала самым молодым премьер-министром в мире, возглавив коалиционное правительство, которое состоит из пяти партий. Причём лидером каждой из этих партий сейчас является женщина, и четверо из них моложе 35 лет, отмечает The Daily Telegraph. «Это соответствует тенденции, согласно которой в политике молодость всё чаще берёт верх над опытом», — говорится в статье.



Например, премьер-министр Канады Джастин Трюдо возглавил правительство в возрасте 43 лет, а Эммануэль Макрон стал президентом Франции в 41 год. Но оба они выглядят «стариками» по сравнению с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн, которой всего 37 лет, пишет The Daily Telegraph. Президентом Украины стал 41-летний Владимир Зеленский, а премьер-министром сейчас является 35-летний Алексей Гончарук.



Ведущим политикам Италии тоже ненамного больше 40, в то время как вице-премьеру Луиджи Ди Майо всего 33 года, отмечается в статье. Любимице Демократической партии в США Александрии Окасио-Кортес исполнилось 30 совсем недавно. А опытному Дональду Трампу в новой президентской гонке собираются бросить вызов 37-летний Пит Буттиджич и 38-летняя Тулси Габбард, напоминает автор.



При этом «молодеют» не только политики, но и различные гражданские активисты, мнение которых становится всё более весомым в глазах общественности, сообщает The Daily Telegraph. Например, заявления 15-летней Милли Бобби Браун, 17-летней Билли Эйлиш и 26-летнего Стормзи регулярно цитируются, а 29-летнюю Тейлор Свифт недавно даже критиковали за то, что «в ней недостаточно политики». В США даже ученики средней школы Марджори Стоунман Дуглас прославились своими высказываниями о политике, в то время как о 16-летней шведской активистке Грете Тунберг сейчас знает практически весь мир, говорится в статье.



Мы всё чаще наблюдаем тенденцию появления молодых популярных кандидатов на общественной сцене — и это может привести к возникновению ещё более противоречивой политической атмосферы, в которой «имидж важнее содержания», предупреждает автор. Молодые люди обычно более склонны голосовать за левые партии и поддерживать такие спорные инициативы, как брексит или акции в борьбу против изменений климата. Поэтому они являются мощным источником голосов на выборах, исход которых всё чаще решается почти в последний момент, и это могут использовать правительства и различные заинтересованные группы «для продвижения нелиберальных идей», пишет The Daily Telegraph.



Однако как мотивация, так и конечный результат подобных действий обычно вызывают разногласия, и это «отнюдь не делает политику более беспристрастной, недискриминационной или позитивной», подчёркивает автор: «Молодые политики, которые по сравнению со своими старшими коллегами зачастую имеют более слабую подготовку или скромный опыт, осуждают то, что было раньше, как нечто «единообразное и недостаточно грамотное», утверждая, что их поколением пренебрегают — и используя это в качестве предлога, чтобы беспечно пренебрегать тем, что не нравится им самим».



Это также негативно действует по отношению к избирателям, в том числе и более молодым, отмечается в статье. «Молодёжный бунт» 2017 года не обеспечил тех результатов, на которые рассчитывали многие. В то время как избиратели более зрелого возраста не любят, когда им читают нравоучения, поучают их или пренебрегают их интересами. Это приводит к тому, что они выбирают кандидатов более зрелого возраста — и средний возраст депутатов после выборов в Великобритании фактически растёт, несмотря на стремление продвигать «культ молодёжи», констатирует The Daily Telegraph.



«Реальность такова, что молодые политики не намного лучше старых, если сами люди остаются пустыми, а их политика не лучше, чем у тех, кто пришёл раньше», — подчёркивается в статье. Избирателей в Великобритании не интересовали взрослые политики, которые поучали их и говорили им, что они «тупые», поэтому с какой стати они должны восхищаться молодыми кандидатами, которые «называют их тупыми, а затем говорят, что те украли их будущее, чтобы оправдать свою кражу настоящего», отмечает автор. По его мнению, всем политическим партиям было бы неплохо об этом помнить.



Хотя молодость зачастую сопровождается обаянием и уверенностью, однако люди «видят её такой, какая она есть, во всей красе», и распознают быстро исчезающую самоуверенность, которая когда-то была свойственна им самим, до того как они стали старше, поясняется в статье. «Политика — это не Голливуд, где могут процветать молодые, блистательные, но пустые поверхностные особи, потому что там содержание не требуется. В политике требуются непоколебимость, мужество и сила духа. И поколение людей, призывающих обеспечить массовый правительственный контроль, безопасные пространства», — подчёркивает автор. Поэтому «силовая тактика» молодёжи в отношении более зрелых избирателей не лучшим образом скажется на общественном мнении, предупреждает The Daily Telegraph.