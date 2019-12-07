Welt: из-за психических перегрузок немцы отсутствовали на работе более 100 миллионов дней
В Германии уровень стресса на рабочем месте тревожно высок. Это подтверждают результаты нового исследования, которое провело Объедение немецких профсоюзов. Учёные даже ведут речь об истощении сферы труда, в результате чего последствия для здоровья становятся всё серьёзнее.
Горы документов и постоянные звонки: в Германии служащие всё больше страдают от стресса. Каждый третий утверждает, что по сравнению с прошлым годом ему приходится делать больше.
МУЖЧИНА: Иногда я чувствую, что я перегружен работой. Элементарно потому, что у меня очень много дел и работа сама очень стрессовая.
ЖЕНЩИНА: Конечно, на работе всегда дел по горло.
ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Много ответственности, много работы.
Так, например, 30 процентов служащих очень часто чувствуют, что на них давят на работе, часто — 23 процента. В общей сложности это более половины всех опрошенных, как и в предыдущем исследовании. Ситуацию осложняют необходимость быть в постоянной доступности и отсутствие перерывов.
РАЙНЕР ХОФФМАНН, Объединение немецких профсоюзов: Обычным делом стала нехватка персонала. От сотрудников требуют больше, чем они в состоянии сделать за отведённое рабочее время. Во многих компаниях это приводит к систематическим переработкам.
А также к серьёзным проблемам со здоровьем, поскольку перегрузки повышают риск хронической усталости и депрессии. Хуже, однако, то, что только немногие замечают, насколько они истощены.
МИХАЭЛЬ МАЙЕР, врач, специалист в области трудовой медицины: Чувство, что пора сделать пауза, у всех развито по-разному. Поэтому люди и выгорают часто на работе. Типичный случай истощения на работе — это когда человек не чувствует, что ему нехорошо.
С 2007-го по 2017 год количество больничных, взятых по причине психических перегрузок, увеличилось в более чем два раза. Это 107 миллионов дней. И в подобном, разумеется, не заинтересован ни один работодатель.
Дата выхода в эфир 06 декабря 2019 года.
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