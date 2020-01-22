Fox News: в США определили самые ленивые штаты

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выявили самые физически неактивные регионы страны. В результате исследования выяснилось, что больше всего дополнительной нагрузки на организм избегают жители семи южных штатов, где показатель бездеятельности среди взрослого населения составил 30 или более процентов, сообщает Fox News.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовали результаты недавнего исследования об уровнях физической неактивности в США. В его основе сведения, которые федеральные и региональные чиновники собрали во время телефонных опросов с 2015-го по 2018 год, пишет Fox News.

В целом во всех штатах и на всех территориях проживает 15% взрослого населения, которое было признано исследователями «физически неактивным». Физическая неактивность выявлялась, если участники опроса отвечали отрицательно на вопрос: «За последний месяц, помимо регулярной работы, занимались ли вы какой-либо физической активностью или упражнениями, в том числе бегом, гимнастикой, гольфом, садоводством или ходьбой?»

В южных штатах обнаружился самый высокий уровень физической неактивности — 28% взрослых жителей региона ответили нет на указанный выше вопрос. Второе место занял cеверо-восток США — 25,6 %. За ним следуют cредний запад и запад страны, набравшие 25% и 20,5% соответственно.

Наиболее ленивыми оказались жители Оклахомы, Арканзаса, Луизианы, Миссисипи, Алабамы, Теннесси и Кентукки. В этих семи штатах 30 или более процентов взрослых не проявляли физической активности.

Колорадо, Вашингтон, Юта, Орегон и округ Колумбия, напротив, оказались самыми деятельными регионами в стране. В них, если верить исследованию, уровень физической неактивности был менее 20%.

Специалисты CDC рекомендуют тратить 150 минут на физические нагрузки каждую неделю. «Активные люди обычно живут дольше и меньше подвержены таким серьёзным проблемам со здоровьем, как болезни сердца, диабет второго типа, ожирение и некоторые виды рака», — говорится в заявлении федерального агентства.