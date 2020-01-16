Guardian: будьте здоровы, живите богато — учёные открыли секрет долголетия

Британские учёные пришли к выводу, что богатство продлевает жизнь, сообщает Guardian. Для этого они провели исследование в США и Великобритании, поделив людей на две группы: самых обеспеченных и людей с низким достатком. Оказалось, что в среднем богатый человек может рассчитывать, что проживёт без болезней на 9 лет дольше бедняка.
Богатство продлевает жизнь, сообщает Guradian. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Бюро национальной статистики. В среднем высокий достаток прибавляет к предполагаемой продолжительности жизни 9 лет.
Исследование проводилось 10 лет с целью выявить социальные и экономические факторы, влияющие на проблемы со здоровьем у людей в возрасте. Учёные обнаружили, что социально-экономическое неравенство было одинаковым для всех возрастных групп в Англии и США, но самым большим преимуществом в обеих странах и во всех группах стало богатство, рассказал доктор Паола Занинотто из Университетского колледжа Лондона.
В обоих странах людей поделили на две группы на основе общих доходов семьи, рассказывает Guardian. После чего самых богатых сравнили с самыми бедными. В 50 лет хорошо обеспеченного мужчину ждали ещё 31 год здоровой жизни. В группе бедняков показатель составлял всего 22-23 года. Богатые женщины могут прожить без болезней 33 года, в то время как дамы с низким достатком – 24 года, отмечает британское издание.
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