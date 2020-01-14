Times: британки скрывают диету, чтобы избежать гнева бодипозитивщиц

Миллионы британских женщин скрывают свои попытки сбросить вес, пишет The Times, ссылаясь на результаты проведённого исследования. Как пишет издание, причина заключается в том, что они боятся осуждения феминисток, выступающих за «бодипозитив», то есть принятие любых форм тела. Между тем, согласно статистике, треть населения Великобритании страдает от ожирения.

Ожирение может быть одной из растущих проблем в Великобритании, однако женщины, пытающиеся похудеть, подвергаются травле в интернете со стороны феминисток за то, что они не принимают своего тела, пишет The Times.

Согласно исследованию, миллионы женщин скрывают свои попытки похудения из-за страха осуждения, травли и клейма «антифеминисток». Опрос 2 тыс. женщин на диете показал, что две женщины из пяти скрывают факт своей диеты. Среди молодых женщин эта доля возрастает до двух третей. Многие женщины говорят о том, что стыдятся своего желания похудеть из-за роста популярности «бодипозитивизма» — социального движения, выступающего за принятие любых форм тела.

Как отмечает издание, результаты этих исследований могут повысить обеспокоенность среди активистов здорового образа жизни, поскольку они могут повлиять на борьбу с ожирением. Согласно официальной статистике, две трети населения Великобритании имеют лишний вес, а одна треть страдает от ожирения. The Times подчёркивает, что люди с лишним весом больше подвержены риску различных заболеваний, включая диабет, сердечные недуги и определённые типы рака.

Сторонники «бодипозитивизма» особенно активны в социальных сетях, отмечает издание: зачастую они критикуют знаменитостей, пытающихся похудеть или рекламирующих диетические продукты. По словам психолога Джо Хеммингс, всё больше женщин начинают ощущать себя «плохими феминистками» за желание сбросить вес. Сама же Хеммингс считает, что у каждого человека есть свой «предпочитаемый вес» и он не должен зависеть от страха быть осуждённым в соцсетях.