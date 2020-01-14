Times: британки скрывают диету, чтобы избежать гнева бодипозитивщиц

Миллионы британских женщин скрывают свои попытки сбросить вес, пишет The Times, ссылаясь на результаты проведённого исследования. Как пишет издание, причина заключается в том, что они боятся осуждения феминисток, выступающих за «бодипозитив», то есть принятие любых форм тела. Между тем, согласно статистике, треть населения Великобритании страдает от ожирения.
Ожирение может быть одной из растущих проблем в Великобритании, однако женщины, пытающиеся похудеть, подвергаются травле в интернете со стороны феминисток за то, что они не принимают своего тела, пишет The Times.
Согласно исследованию, миллионы женщин скрывают свои попытки похудения из-за страха осуждения, травли и клейма «антифеминисток». Опрос 2 тыс. женщин на диете показал, что две женщины из пяти скрывают факт своей диеты. Среди молодых женщин эта доля возрастает до двух третей. Многие женщины говорят о том, что стыдятся своего желания похудеть из-за роста популярности «бодипозитивизма» — социального движения, выступающего за принятие любых форм тела.
Как отмечает издание, результаты этих исследований могут повысить обеспокоенность среди активистов здорового образа жизни, поскольку они могут повлиять на борьбу с ожирением. Согласно официальной статистике, две трети населения Великобритании имеют лишний вес, а одна треть страдает от ожирения. The Times подчёркивает, что люди с лишним весом больше подвержены риску различных заболеваний, включая диабет, сердечные недуги и определённые типы рака.
Сторонники «бодипозитивизма» особенно активны в социальных сетях, отмечает издание: зачастую они критикуют знаменитостей, пытающихся похудеть или рекламирующих диетические продукты. По словам психолога Джо Хеммингс, всё больше женщин начинают ощущать себя «плохими феминистками» за желание сбросить вес. Сама же Хеммингс считает, что у каждого человека есть свой «предпочитаемый вес» и он не должен зависеть от страха быть осуждённым в соцсетях.
Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей». Он отметил, что появление новых цифровых платформ способствует увеличению числа рабочих мест.
Болельщик «Зенита» Артур Данилов, осуждённый на один год и восемь месяцев колонии по обвинению в применении насилия к представителю власти за удар, нанесённый сотруднику правоохранительных органов, добился смягчения наказания.
Экологический налог на транзит нефти через Белоруссию и увеличение для владельцев трубопроводов налога на прибыль могут пополнить белорусский бюджет на $100 млн за год. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила пресс-секретарь Минфина Белоруссии Ирина Комар.
Иран решительно ответит на любые искажения фактов и деструктивные меры со стороны евротройки, которая сообщила о запуске механизма разрешения споров в рамках СВПД. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Бывший депутат Московской городской думы Ольга Ярославская назначена новым уполномоченным по правам ребёнка в Москве, она приступает к выполнению своих обязанностей со среды, 15 января. Об этом сообщила столичный омбудсмен Татьяна Потяева.
Первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стёрджен прокомментировала письмо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в котором он высказался против референдума о независимости Шотландии.