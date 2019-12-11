Daily Wire: современный феминизм натравливает женщин на детей

Сексуальная революция середины XX века извратила изначальную суть феминизма: вместо равенства мужчин и женщин перед законом это движение начало проповедовать беспорядочные половые связи и аборты, рассуждает известная американская пролайф-активистка Лила Роуз в интервью Daily Wire. По её словам, современный феминизм заставляет женщин воевать с собственными детьми.

Как по-вашему, почему это теперь стало излюбленным аргументом феминизма: что движение за аборты — это движение за женщин, а не движение за уничтожение детей? Откуда взялся этот предполагаемый гендерный разрыв в данном вопросе?



ЛИЛА РОУЗ, основательница Live Action: Это какой-то бред. То есть была сексуальная революция, она произошла в середине прошлого века. И были так называемые борцы за права женщин, которые в начале 20 века занимались важным делом. Они добивались того, чтобы мы были равны перед законом, ранее они добивались для нас права голоса. Но вдруг их движением завладел новый сексуальный либертинизм. И теперь всё сводилось… не к лозунгу «Моё тело — моё дело», он появился позже, но к идее о том, что секс не имеет никакого отношения к детям, не должен быть связан ни с какими обязательствами.



И феминизм стал движением людей плейбойского типа, которые заявляли: «Мы должны быть свободными! Сожги свой лифчик!» Знаете, беспорядочные сексуальные связи… И если в результате мы беременеем, мы имеем право, у нас должно быть право не быть беременными. То есть у нас должно быть право «прервать беременность», «сделать выбор», «моё тело — моё дело» — они используют эти эвфемизмы, а по сути речь идёт о праве на убийство.



Итак, случилось это безумие, и феминизм стал уже не таким, каким был задуман, то есть не борьбой за то, чтобы мы были равны с мужчинами перед законом и воспринимались как равные партнёры, коими мы и являемся. Вместо этого он стал чем-то новым — полной деконструкцией женской сути. Посягательством на наше собственное достоинство и на наших детей. Внезапно оказалось, что мы воюем со своими детьми!



По-моему, это полный бред — то, что сегодня именно организации, якобы «защищающие права женщин», борются за убийство наших собственных детей! Это противоречит всем защитным инстинктам женщины! Самым благородным инстинктам женщины или мужчины — заботиться о более зависимых, о более слабых.



Итак, то, что произошло, поистине чудовищно. Думаю, это не находит отклика в сердцах людей. Я хочу сказать, что наша глубинная сущность, я считаю, такова, что мы должны любить, мы должны ценить жизнь, ценить детей. Ценить секс как нечто большее, чем то, что делается когда угодно с кем угодно. Признавать, что он предназначен для чего-то прекрасного, для привязанности на всю жизнь.



Думаю, в глубине души людям не нравится отрицательный посыл сексуальной революции и сегодняшний безумный феминистический беспредел, который не является настоящим, изначальным феминизмом. И чем больше вы рассказываете о том, каким был задуман настоящий феминизм, о красоте материнства, о достоинстве женщин… Когда вы говорите об этом, я думаю, у многих отношение меняется.



Дата выхода в эфир 08 декабря 2019 года.