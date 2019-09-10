ES: в феминистской версии «Монополии» женщинам будут платить больше, чем мужчинам

Компания — производитель игрушек Hasbro объявила о выпуске феминистской версии «Монополии». Новый взгляд на знаменитую игру призван привлечь внимание детей к достижениям женщин и неравной оплате труда по половому признаку, пишет The Evening Standard.
Создатели «Монополии» компания Hasbro задалась целью привлечь внимание детей к проблеме гендерного неравенства и объявила о выпуске новой версии популярной настольной игры, которая получит название «Мисс Монополия», сообщает The Evening Standard.
Авторы идеи отмечают, что хотели сделать первую в своём роде игру, где женщины будут зарабатывать больше мужчин.
По новым правилам, проходя круг по игровому полю, женщины будут получать по £240, а мужчины — по £200, как в классической версии «Монополии». Кроме того, теперь вместо того, чтобы покупать недвижимость, игроки будут инвестировать в изобретения, созданные женщинами, например Wi-Fi.
Впрочем, от этого игра поменялась не так сильно — тюрьма, налоги и другие привычные составляющие никуда не делись.
«Это забавный новый взгляд на игру, создающую мир, в котором женщины имеют те же преимущества, которыми зачастую обладают мужчины. Но не беспокойтесь, если мужчины правильно разыграют карты, они также смогут зарабатывать много денег», — заявили в Hasbro.
Разработчики игры также отметили, что позаботились о том, чтобы сделать забавную игру, в ходе участия в которой дети и их родители могли бы узнавать больше о тех вещах, которые доступны нам благодаря женщинам.
Как отмечает The Evening Standard, несколько недель назад компания навлекла на себя недовольство людей, которые обвинили её в легкомысленном отношении к социализму после выхода тематической «Монополии» про этот общественный строй.
Согласно правилам, игроки не покупают недвижимость и не получают деньги, вместо этого они приобретают «проекты» из «общественного фонда». Кроме того, большинство карточек «Шанс» связаны с коррупцией, халатностью или отсутствием на рабочем месте.
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