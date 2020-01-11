NTD: робот с бумагой и унитаз с датчиком движения — новинки туалетных технологий из Лас-Вегаса

Участники международной выставки в Лас-Вегасе удивили посетителей последними технологическими достижениями в области туалетных принадлежностей. Среди новинок — специальный робот-помощник, который доставит по вызову запасной рулон туалетной бумаги, а также унитаз с суперскользким покрытием и встроенными датчиками движения, передаёт NTD.
Новейшие технологии в области туалетных принадлежностей представили на выставке CES в Лас-Вегасе. Этот двухколёсный робот Charmin высотой всего 20 см. Он удерживает равновесие по типу Segway и по любому вашему зову готов привезти рулон туалетной бумаги.
ГРЕГ ВИВЕР, представитель компании Charmin: Робот Charmin призван быть вашим спасителем, если вы сидите на «троне», а туалетная бумага закончилась и некого позвать на помощь. Вы приводите его в действие с помощью приложения на смартфоне.
Японская компания Triple W в прошлом году завоевала на CES первое место в категории «Здоровье и фитнес» за датчик наполнения мочевого пузыря. В этот раз она вернулась сюда с прототипом сенсора кишечника: DFree B1 — это носимое устройство, которое использует ультразвук, чтобы следить за тем, что перемещается в кишках. Затем данные отправляют в приложение, которое извещает человека, если ему пора сходить в туалет.
Такое устройство в первую очередь пригодится пожилым людям с инвалидностью. Как ожидается, на рынок оно поступит в 2021 году.
Японская туалетная компания TOTO тоже вернулась на CES со своей новой разработкой: супергладким унитазом. Его покрытие настолько скользящее, что к нему ничего не пристанет. Более того, в унитаз встроены датчики движения. С приближением человека на поверхность разбрызгиваются мелкие капельки воды, чтобы сделать её ещё более гладкой. А смывает такой унитаз особой наэлектризованной водой. Считается, что она также особенно хорошо очищает любую грязь.
Выставка в Лас-Вегасе — это крупнейшее шоу потребительской электроники в мире. Как ожидается, её посетит более 170 тысяч человек.
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