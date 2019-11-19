Всемирный день туалета — CGTN рассказал о «зоне комфорта» для китайского миллиарда

Ещё не так давно жители китайских деревень были вынуждены пользоваться антисанитарными ямными туалетами без перегородок и дверей, зато с мухами и характерным запахом. Однако, как сообщает CGTN, благодаря инициированной властями «туалетной революции», всё больше сельских жителей получают доступ к современным уборным с «передовыми технологиями».

СУН БАОХУА, житель деревни Нюванмяо: В туалетах в нашей деревне используются такие же передовые технологии, как в самолётах и высокоскоростных поездах. Сейчас там очень чисто!

ЧЖАН ЧЖЭНЬИН, жительница деревни Нюванмяо: Многие из других районов ходят в этот туалет — кто-то специально приезжает на велосипеде или на машине.

«Туалетная революция» в Китае.

Сун Баохуа и Чжан Чжэньин — семейная пара, проживающая в деревне Нюванмяо в пекинском районе Чаоян. Магазинчик, который принадлежит их семье, расположен менее чем в 20 метрах от местного общественного туалета. Сун и Чжан хорошо помнят, каким было это место два года назад до ремонта.

СУН БАОХУА: Там ужасно воняло, мухи повсюду, комары…

ЧЖАН ЧЖЭНЬИН: Дверей не было, окна расположены очень низко. Никаких перегородок. Снаружи видно всё, что происходит внутри. Женщинам в такой туалет ходить не нравилось.

Туалет в деревне представлял из себя обычные ямы в земле и не был соединён с канализацией. Уборщиков, которые содержали бы эти помещения в порядке, тоже не было. На самом деле, таким образом ситуация с ямными туалетами обстояла в большей части китайских деревень.

Такие простейшие виды уборных представляли большую опасность для здоровья деревенских жителей. По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, 80 процентов инфекционных заболеваний в деревнях возникают из-за экскрементов и загрязнённой питьевой воды. Фекалии могут быть причиной более 30 видов болезней, включая дизентерию, холеру и инфекционную диарею. Чтобы повысить уровень жизни людей и защитить их здоровье, с 90-х годов и до сих пор Китай проводит в сельской местности «туалетную революцию».

Согласно статистике Министерства сельского хозяйства, на 2018 год были усовершенствованы более 10 миллионов сельских туалетов — более половины от общего количества деревенских уборных. В деревне Суна и Чжан проживают более 4 тысяч человек, на которых приходится 12 общественных туалетов. В 2018 году эта деревня была включена в пилотную программу «туалетной революции» в Пекине, в рамках которой в уборных были установлены вакуумные сточные системы. Подобные технологии, задействующие давление воздуха ниже атмосферного, переносят стоки в специальные резервуары.

ХАО ЮЭПЭН, сотрудник программы «туалетной революции»: Поскольку здесь используется вакуумная система канализации, воздух движется лишь в одном направлении. Таким образом можно эффективно контролировать проблему неприятного запаха в туалете.

Несмотря на то что вакуумный туалет может стоить в два раза дороже обычного, первый вариант получается более выгодным, потому что помогает экономить расход воды и не требует значительных расходов на очистку.

ХАО ЮЭПЭН: Раньше вся очистка обходилась по 80 юаней за тонну. Теперь же каждый месяц мы сможем экономить оплату где-то за 210 тонн, что выливается в 220 тысяч юаней за год. На деньги, сэкономленные за три года, мы сможем построить новый вакуумный туалет.

12 июля 2018 года в деревне открылся первый вакуумный туалет. Само помещение прекрасно оборудовано, а кроме того, в нём работают уборщики, поддерживающие чистоту круглые сутки.

ЧЖАН ЧЖЭНЬИН: Сейчас в туалете совсем по-другому пахнет, появились перегородки, благодаря которым можно спокойно уединиться.

В период с 2004-го по 2013 год китайское правительство вложило в общей сложности 8,27 миллиарда юаней в программу модернизации туалетов. В 2019 году Китай выделил «туалетной революции» ещё 7 миллиардов юаней. По прогнозам, к 2020 году доступ к туалетам, соответствующим санитарным нормам, будут иметь 85 процентов сельских домов.

ЛОУ СЯОЦИ, исполнительный директор фонда Capital Civilization Development Foundation: Китайская «туалетная революция» подала хороший пример другим развивающимся странам. Программа стартовала по инициативе лично главы нашего государства Си Цзиньпина, а её исполнение координируется сразу между несколькими ведомствами. Таким образом миллионы домов смогут обзавестись соответствующей инфраструктурой.

Изначально идея «туалетной революции» была выдвинута Детским фондом ООН. Она заключалась в усовершенствовании туалетов во всех развивающихся странах. В 2013 году ООН провозгласил 19 ноября Всемирным днём туалета.

ЯН ЭЛИАССОН, заместитель генерального секретаря ООН (на 2013 год): Мы должны мобилизовать свои усилия вокруг чего-то очень простого и очевидного. Если мы ускорим работу над улучшением санитарных условий, мы приблизим реализацию всех Целей развития тысячелетия. Мы должны осознать, что никто не в состоянии сделать всё, но каждый в состоянии сделать хоть что-то.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2019 года.