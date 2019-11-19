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Euronews: ущерб от рекордных наводнений в Венеции достиг миллиарда евро
По оценкам мэрии Венеции, рекордное наводнение привело к подтоплению 80% территории города, а общий ущерб уже достиг миллиарда евро. Сообщается также об отмене одной трети забронированных туров в Венецию, которая стала символом «избыточного туризма». Между тем представители гостиничного бизнеса призывают туристов не отказываться от поездок, передаёт Euronews.

Этот венецианский магазин носит название Acqua Alta («Высокая Вода»), означающее сезонные наводнения в городе. Он считается одним из самых красивых книжных магазинов мира. Книги здесь хранятся в гондолах и ваннах.

В последние годы приливы в Венеции участились. Вот что говорит владелец магазина о нынешнем наводнении: «Меры предосторожности, разработанные для защиты книг, на этот раз не помогли». В магазине намокли тысячи книг, экономический ущерб составляет 150 тысяч евро.

Рекордное наводнение привело к подтоплению 80 процентов территории города. В целом мэрия оценивает ущерб в один миллиард евро. Правительство Италии объявило режим чрезвычайного положения, но пока выделило лишь 20 миллионов евро на оказание срочной помощи.

Венеция стала символом «избыточного туризма». Население исторической части города составляет всего 55 тысяч человек, при этом ежегодно его посещают 36 миллионов туристов.

Представители гостиничного бизнеса призывают туристов не отказываться от поездок в Венецию. На данный момент сообщается об отмене около трети бронирований. В понедельник ситуация улучшилась: открылись школы и музеи Венеции, возобновили движение водные трамвайчики.

Дата выхода в эфир 18 ноября 2019 года.

 

 

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