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Sky News: здания важнее людей — власти Венеции не помогают пострадавшему от наводнения острову

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Прикладывая все усилия для спасения исторических памятников и достопримечательностей Венеции от наводнения, администрация не помогает жителям затопленного острова Пеллестрина, передаёт Sky News. По сообщению сайта телеканала, на острове жалуются на неисправные насосы и бездействие ответственных служб, а также возмущаются неправильной расстановкой приоритетов у властей.
Sky News: здания важнее людей — власти Венеции не помогают пострадавшему от наводнения острову
Reuters

Жители острова недалеко от Венеции пожаловались, что их проблемы остаются на втором месте, пока власти занимаются спасением исторических памятников от сильнейшего за последние полвека наводнения, сообщает Sky News. В воскресенье город накрыла третья за неделю большая волна прилива.

Как рассказывает сайт телеканала, жители затопленных домов на острове Пеллестрина в Венецианской лагуне чувствуют себя забытыми и оставленными на произвол судьбы: всё внимание властей Венеции приковано к площади Святого Марка и другим достопримечательностям. Проживший всю свою жизнь в Пеллестрине 90-летний Винченцо Вианелло отметил в интервью, что события последних дней заставили его заново пережить кошмар рекордного наводнения в 1966 году, когда остров полностью погрузился под воду. «Тогда мы потеряли холодильник и кухню, сейчас снова произошло то же самое. Всё в доме было под водой, нам снова пришлось всё выбросить», — поделился он воспоминаниями со Sky News.
 
Ещё один житель Пеллестрины, Марио Скарпа, сломал ногу, пытаясь спасти бытовые приборы на кухне с приходом «высокой воды». «Я был очень напуган, потому что всё случилось среди ночи, — рассказал он изданию. — Вдруг в дом ворвалась большая волна, и всё электричество вырубило. Я не мог ничего увидеть и через пару минут оказался на полу». Его сын Якопо Скарпа показал водяные насосы, которые должны защать остров, но лежат сломанные и без должного обслуживания. «Им (властям. —  ИноТВ) нужно перестать над нами издеваться, нас это достало», — сердито заявил он, добавив, что живущие на Пеллестрине люди чувствуют себя совершенно забытыми, потому что, «как всегда», им самим приходится со всем справляться и всё разбирать.
 
Хотя на небольшом острове проживает всего 5 тыс. человек, их голоса звучат всё громче, отмечает Sky News. Возмущение жителей Пеллестрины вызывает то, что их проблемы власти ставят на второе место после Венеции и её прославленной архитектуры, как будто сохранение истории города имеет приоритет над будущим людей.
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