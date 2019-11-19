Sky News: здания важнее людей — власти Венеции не помогают пострадавшему от наводнения острову

Прикладывая все усилия для спасения исторических памятников и достопримечательностей Венеции от наводнения, администрация не помогает жителям затопленного острова Пеллестрина, передаёт Sky News. По сообщению сайта телеканала, на острове жалуются на неисправные насосы и бездействие ответственных служб, а также возмущаются неправильной расстановкой приоритетов у властей.

Жители острова недалеко от Венеции пожаловались, что их проблемы остаются на втором месте, пока власти занимаются спасением исторических памятников от сильнейшего за последние полвека наводнения, сообщает Sky News. В воскресенье город накрыла третья за неделю большая волна прилива.

Как рассказывает сайт телеканала, жители затопленных домов на острове Пеллестрина в Венецианской лагуне чувствуют себя забытыми и оставленными на произвол судьбы: всё внимание властей Венеции приковано к площади Святого Марка и другим достопримечательностям. Проживший всю свою жизнь в Пеллестрине 90-летний Винченцо Вианелло отметил в интервью, что события последних дней заставили его заново пережить кошмар рекордного наводнения в 1966 году, когда остров полностью погрузился под воду. «Тогда мы потеряли холодильник и кухню, сейчас снова произошло то же самое. Всё в доме было под водой, нам снова пришлось всё выбросить», — поделился он воспоминаниями со Sky News.

Ещё один житель Пеллестрины, Марио Скарпа, сломал ногу, пытаясь спасти бытовые приборы на кухне с приходом «высокой воды». «Я был очень напуган, потому что всё случилось среди ночи, — рассказал он изданию. — Вдруг в дом ворвалась большая волна, и всё электричество вырубило. Я не мог ничего увидеть и через пару минут оказался на полу». Его сын Якопо Скарпа показал водяные насосы, которые должны защать остров, но лежат сломанные и без должного обслуживания. «Им (властям. — ИноТВ) нужно перестать над нами издеваться, нас это достало», — сердито заявил он, добавив, что живущие на Пеллестрине люди чувствуют себя совершенно забытыми, потому что, «как всегда», им самим приходится со всем справляться и всё разбирать.

Хотя на небольшом острове проживает всего 5 тыс. человек, их голоса звучат всё громче, отмечает Sky News. Возмущение жителей Пеллестрины вызывает то, что их проблемы власти ставят на второе место после Венеции и её прославленной архитектуры, как будто сохранение истории города имеет приоритет над будущим людей.