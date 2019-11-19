Sky News: здания важнее людей — власти Венеции не помогают пострадавшему от наводнения острову

Прикладывая все усилия для спасения исторических памятников и достопримечательностей Венеции от наводнения, администрация не помогает жителям затопленного острова Пеллестрина, передаёт Sky News. По сообщению сайта телеканала, на острове жалуются на неисправные насосы и бездействие ответственных служб, а также возмущаются неправильной расстановкой приоритетов у властей.
Жители острова недалеко от Венеции пожаловались, что их проблемы остаются на втором месте, пока власти занимаются спасением исторических памятников от сильнейшего за последние полвека наводнения, сообщает Sky News. В воскресенье город накрыла третья за неделю большая волна прилива.
Как рассказывает сайт телеканала, жители затопленных домов на острове Пеллестрина в Венецианской лагуне чувствуют себя забытыми и оставленными на произвол судьбы: всё внимание властей Венеции приковано к площади Святого Марка и другим достопримечательностям. Проживший всю свою жизнь в Пеллестрине 90-летний Винченцо Вианелло отметил в интервью, что события последних дней заставили его заново пережить кошмар рекордного наводнения в 1966 году, когда остров полностью погрузился под воду. «Тогда мы потеряли холодильник и кухню, сейчас снова произошло то же самое. Всё в доме было под водой, нам снова пришлось всё выбросить», — поделился он воспоминаниями со Sky News.
Ещё один житель Пеллестрины, Марио Скарпа, сломал ногу, пытаясь спасти бытовые приборы на кухне с приходом «высокой воды». «Я был очень напуган, потому что всё случилось среди ночи, — рассказал он изданию. — Вдруг в дом ворвалась большая волна, и всё электричество вырубило. Я не мог ничего увидеть и через пару минут оказался на полу». Его сын Якопо Скарпа показал водяные насосы, которые должны защать остров, но лежат сломанные и без должного обслуживания. «Им (властям. — ИноТВ) нужно перестать над нами издеваться, нас это достало», — сердито заявил он, добавив, что живущие на Пеллестрине люди чувствуют себя совершенно забытыми, потому что, «как всегда», им самим приходится со всем справляться и всё разбирать.
Хотя на небольшом острове проживает всего 5 тыс. человек, их голоса звучат всё громче, отмечает Sky News. Возмущение жителей Пеллестрины вызывает то, что их проблемы власти ставят на второе место после Венеции и её прославленной архитектуры, как будто сохранение истории города имеет приоритет над будущим людей.
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания намерена обсудить предложение «Газпрома» по продлению транзитного контракта в трёхстороннем формате с участием представителей России и Еврокомиссии.
Наличие частиц урана на незаявленном объекте в Иране, обнаруженное экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), не представляет ядерной угрозы, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свою четырёхлетнюю дисквалификацию от Международной федерации хоккея (IIHF) за положительный тест на кокаин.
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Турция может возобновить военную операцию на территории Сирии, если Россия и США не выполнят договорённости с Анкарой по северной части САР. Об этом, как передаёт Anadolu, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля о том, что интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают.
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу рассказал, что главарь террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в том числе благодаря передаче Турцией его задержанного сторонника Ираку.
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
Бывший украинский президент Пётр Порошенко назвал подозрение Государственного бюро расследований в узурпации им власти «феерической глупостью» и попыткой помешать «евроатлантическому будущему» Украины.
Госкорпорация «Росатом» завершила совместную с Минвостокразвития работу над планом развития Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась. Соответствующую информацию, как передаёт ТАСС, подтвердили в МВД России по столице.