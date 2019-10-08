Guardian: создатели South Park «извинились» перед китайскими цензорами

Авторы South Park Трей Паркер и Мэтт Стоун выступили с «шуточным извинением» перед Пекином. Поводом послужили сообщения, что популярный мультсериал попал под запрет в Поднебесной после эпизода, в котором американская культура критиковалась за попытку угодить китайской цензуре, сообщает The Guardian.

Создатели South Park Трей Паркер и Мэтт Стоун ответили «шуточным извинением» на сообщения, что Китай запретил их мультсериал. Они высмеяли страну и сравнили председателя КПК Си Цзиньпина с Винни-Пухом, пишет The Guardian.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пекин «вычистил» китайские потоковые видеосервисы и социальные сети от всех эпизодов, клипов и любого контента, связанного с South Park. Причиной послужил новый эпизод с критикой на Поднебесную, поясняет издание.

В эпизоде Band in China Паркер и Стоун выбрали в качестве мишени современную тенденцию, когда американская культура подстраивается под китайскую цензуру. «Нет смысла жить в мире, где Китай контролирует искусство моей страны», — говорит один из персонажей серии.

Ещё один персонаж эпизода попадается в Китае на продаже наркотиков. Его отправляют в трудовой лагерь, который «напоминает лагеря для интернированных в Синьцзяне, где содержится приблизительно один миллион человек, в том числе уйгуры и другие мусульманские меньшинства», утверждает The Guardian.

Авторы South Park опубликовали в Twitter своё заявление под заголовком «Официальное извинение Китаю от Трея Паркера и Мэтта Стоуна». «Как NBA, мы приветствуем китайских цензоров в наших домах и наших сердцах. Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию», — говорится в сообщении.

Издание поясняет, что на днях Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) спешно принялась исправлять ситуацию после того, как старший тренер команды Houston Rockets Дэрил Мори поддержал гонконгских протестующих в Twitter. NBA дистанцировалась от заявления Мори из-за жалобы своих китайских спонсоров, а медиакомпании Поднебесной отказались транслировать игры с участием Houston Rockets, поясняет издание.

«Си совсем не похож на Винни-Пуха, — продолжают Паркер и Стоун, делая отсылку на запрет в КНР мемов, сравнивающих лидера страны с известным медвежонком. — Смотрите наш 300-й эпизод в эту среду в 10! Слава великой Коммунистической партии Китая! Пусть осенний урожай сорго будет обильным! Теперь у нас всё в порядке, Китай?»

Как показала проверка издания, социальная сеть Weibo ничего не выдаёт на запрос South Park на китайском или английском. При поиске на крупном форуме Baidu Tieba появляется предупреждение о невозможности отобразить результат.

Поиск мультсериала на видеоплатформе Youku тоже оказался безрезультатным. В то же время на аналогичном сайте Tudou клипы из South Park всё-таки находятся, но только не из последней серии, обращает внимание The Guardian.