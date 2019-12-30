Daily Mail: «Армата» не только самый совершенный танк, но и первый оборудованный туалетом

Российский танк Т-14 станет первой бронированной машиной со встроенной уборной, передаёт Daily Mail. При этом, по заверениям Кремля, он также станет самым совершенным танком, оборудованным 125-мм гладкоствольной пушкой, бронёй, компьютерным программным обеспечением и двумя пулемётами.

Новейший российский танк Т-14 на платформе «Армата» стоимостью ₤3 млн не только станет самой совершенной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, солдаты могут дежурить в течение нескольких дней подряд, что требует поиска современного решения проблемы бытовых удобств. Помимо встроенной уборной Т-14 оснащён таким современным оборудованием, как 125-мм гладкоствольная пушка, броня, компьютерное программное обеспечение и два пулемёта.

При этом танк может развивать скорость более 80 км/ч.

«Армата» предусматривает наличие экипажа для выполнения длительных боевых задач. Поэтому существует так называемая система жизнеобеспечения, или, проще говоря, уборная», — приводит Daily Mail слова представителя оборонной фирмы, производящей танк, Ильи Баранова.

Вместе с тем, ни американские, ни британские танки в настоящее время не оборудованы туалетами со смывом.