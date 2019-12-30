Daily Mail: «Армата» не только самый совершенный танк, но и первый оборудованный туалетом

Российский танк Т-14 станет первой бронированной машиной со встроенной уборной, передаёт Daily Mail. При этом, по заверениям Кремля, он также станет самым совершенным танком, оборудованным 125-мм гладкоствольной пушкой, бронёй, компьютерным программным обеспечением и двумя пулемётами.
Новейший российский танк Т-14 на платформе «Армата» стоимостью ₤3 млн не только станет самой совершенной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, сообщает Daily Mail.
Как отмечает издание, солдаты могут дежурить в течение нескольких дней подряд, что требует поиска современного решения проблемы бытовых удобств. Помимо встроенной уборной Т-14 оснащён таким современным оборудованием, как 125-мм гладкоствольная пушка, броня, компьютерное программное обеспечение и два пулемёта.
При этом танк может развивать скорость более 80 км/ч.
«Армата» предусматривает наличие экипажа для выполнения длительных боевых задач. Поэтому существует так называемая система жизнеобеспечения, или, проще говоря, уборная», — приводит Daily Mail слова представителя оборонной фирмы, производящей танк, Ильи Баранова.
Вместе с тем, ни американские, ни британские танки в настоящее время не оборудованы туалетами со смывом.
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карл-Йохана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Государственный оркестр России имени Светланова под управлением Владимира Юровского выступит 4—5 января в Кафедральном Евангелическо-лютеранском соборе святых Петра и Павла в Москве. Об этом сообщает «Утро.ру».
Шведский лыжник Карл-Йохан Вестберг попросил прощения у россиянина Александра Большунова, которого он обвинил в поломке палки в 1/4 финала спринта в швейцарском Ленцерхайде в рамках многодневки «Тур де Ски».
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве. Подозреваемого в совершении преступления врача задержали.
Ожидающаяся с 1 января 2020 года индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% коснётся 32 млн россиян, уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР). Средний размер пенсий при этом составит 16,5 тыс. рублей.
Стали известны самые популярные в России кроссоверы и внедорожники стоимостью более 5 млн рублей по итогам января — октября 2019 года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Министр культуры России Владимир Мединский посоветовал мэру Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу, не разрешившему провести в городе концерт «Песни Победы» весной 2020 года из-за «российской пропаганды», изучить новейшую историю.
Глава комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина в беседе с «Парламентской газетой» рассказала о самых популярных среди россиян зарубежных направлениях на Новый год.