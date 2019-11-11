Times of India: Индия самостоятельно соберёт заказанные у России танки Т-90

Индийское правительство передало своему военному заводу заказ на сборку российских танков Т-90, пишет The Times of India. Как напоминает издание, в апреле Индия и Россия договорились о продаже 464 российских боевых машин. После этой покупки на вооружении Индии будет больше полутора тысяч Т-90.
Прошло полгода с тех пор, как индийские власти одобрили приобретение 464 российских танков, и теперь Министерство обороны Индии разместило заказ на сборку этих танков на заводе в провинции Ченнай, пишет The Times of India.
Учитывая тот факт, что предприятие выпускает по 120 танков в год, весь процесс может занять четыре года. Изначально, когда подписывали контракт, в апреле 2019 года, стоимость заказа оценивали в сумму $1,8 млрд, теперь же она выросла до $2,8 млрд.
Эти боевые машины, как полагают индийские власти, должны укрепить силы Индии на границе с Пакистаном. После того как новые танки соберут, на вооружении Индии будет более полутора тысяч танков этой модификации. Пакистан также ведёт с Россией переговоры о приобретении более 300 таких танков.
Впервые танки Т-90 Индия купила у России в 2001 году в количестве 300 штук. Из них 124 были полностью построены в России, а дальше Индия стала собирать их сама под модификацией «Бхишма».
У Т-90 есть приборы ночного видения и тепловизоры. Как отмечает The Times of India, эти танки знамениты своей мобильностью и ударными способностями. Также они защищены активной бронёй.
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