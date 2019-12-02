Das Erste: бундесверу необходима неотложная программа по вооружению

По данным немецких СМИ, вооружённые силы страны страдают от острой нехватки оснащения и вооружений, а множество единиц военной техники вышли из строя. Как сообщает немецкий телеканал Das Erste, в связи с этим председатель Союза военнослужащих бундесвера призвал Министерство обороны провести программу срочного снабжения армии оружием и амуницией. По версии уполномоченного бундестага по делам военнослужащих, до сих пор Аннегрет Крамп-Карренбауэр игнорировала подобные требования.

В связи с местами катастрофическим состоянием систем вооружений бундесвера председатель Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер предостерёг министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр от дополнительных зарубежных миссий, сообщает немецкий телеканал Das Erste.

«На остром конце нашей профессии именно наше снаряжение — качественно и количественно — решает по поводу жизни и смерти», — заявил Вюстнер в интервью немецкой газете, выступив за проведение срочной программы для ускоренного снабжения бундесвера амуницией и оружием.

Через неделю Министерство обороны Германии намерено представить новый отчёт по состоянию готовности основных систем вооружений. Некоторые немецкие СМИ уже сейчас сообщают, что из секретных документов, использованных для составления отчёта, стало известно о недостаточном снабжении бундесвера.

По этим данным, на настоящий момент в состоянии готовности находятся лишь 9 из 75 вертолётов NH-90. В случае с боевыми вертолётами Tiger это число составляет 12 из 53. Из 245 танков Leopard II готовы к использованию только 101, из 284 тяжёлых боевых машин пехоты Puma — 67. Из 237 бронетранспортёров Boxer на ходу 120, из 220 разведывательных бронеавтомобилей Fennek — 116, а из 121 самоходных бронированных гаубиц — 46.

В связи с этим уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс ещё в январе требовал предпринять программу немедленных действий. Сейчас он критикует то обстоятельство, что Крамп-Карренбауэр до сих пор игнорировала эти требования. Она обещала использовать своё влияние как главы ХДС во благо бундесвера, поэтому теперь должна решиться на этот «разряжающий обстановку удар».

Между тем, стало известно, что в отношении младшего офицера элитного подразделения специальных сил бундесвера ведётся расследование по подозрению в правоэкстремистских махинациях. Расследование в отношении него продолжается уже несколько месяцев, в Министерстве обороны это подтвердили, отмечает немецкий телеканал Das Erste.