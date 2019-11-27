«Воруют!» — N-TV о пропажах дорогостоящей амуниции в казармах бундесвера

За последние годы в рядах бундесвера участились кражи, сообщает N-TV. Министерству внутренних дел ФРГ известно о трёх случаях, произошедших в разных частях Германии. Депутат бундестага от партии левых Тобиаса Флюгер подозревает, что за кражами стоят неонацистские ячейки, желающие получить военную экипировку и вооружения.
В рядах бундесвера, судя по всему, появились воры, пишет N-TV. С 2011 года в трёх казармах пропадало вооружение и экипировка. Министерство внутренних дел ФРГ считает, что во всех случаях имела место кража.
В одной из казарм немецкой армии в Пфуллендорфе пропало два лазерных модуля, сигнальный пистолет, рация и магазин с шестью патронами. В ещё одной казарме в августе 2013 года было украдено 60 патронов, а из штаб-квартиры сил специального назначения украли прибор ночного видения.
Отмечается, что последнее похищение произошло 27 апреля 2017 года, в один день с задержанием одного из офицеров бундесвера, подозревавшегося в том, что он планировал совершить теракт и возложить вину за него на беженцев.
По мнению депутата бундестага от партии левых Тобиаса Флюгера, кражи могли совершаться неонацистами, служащими в бундесвере. Он отметил, что в немецких неонацистских ячейках очень высок спрос на военную экипировку и вооружение. Флюгер потребовал как можно скорее найти ответственных за похищения, а также предложил расследовать деятельность неонацистских ячеек в органах безопасности.
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