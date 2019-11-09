Критики министра обороны Германии: бундесверу хватает проблем и без зарубежных миссий

Очередное предложение нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о более активном участии бундесвера в зарубежных миссиях вызвало шквал критики в немецком правительстве, сообщает Die Welt. Конечно, Германия должна брать на себя больше ответственности на международной арене, но её войска и без того страдают от нехватки снаряжения и персонала, отмечают критики.

Сначала Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением создать международную зону безопасности в Сирии, потом потребовала более активного участия бундесвера в военных операциях по всему миру. Министр обороны Германии явно идёт в наступление, отмечает немецкая газета Die Welt.

Однако её последнее предложение спровоцировало волну ожесточённых дискуссий. Уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс, с одной стороны, поприветствовал подход Крамп-Карренбауэр, которая заговорила о «глобальной ответственности» Германии. Однако, с другой стороны, армии не хватает снаряжения и персонала для крупных военных задач, предупредил Бартельс.

Как напоминает издание, новый министр обороны Германии на этой неделе потребовала, чтобы страна играла заметно более активную роль в военных миссиях, а также создала Национальный совет безопасности. Пришло время Германии энергичнее отстаивать свои интересы и вместе с партнёрами взять на себя больше ответственности, заявила она, выступая с программной речью в Мюнхене.

Бартельс на это сказал следующее: «Стоять на боковом пути и раздавать оценки за технику выполнения — это, совершенно точно, не годится для крупнейшей страны Европы и четвёртой экономики мира. Тут госпожа Крамп-Карренбауэр совершенно права».

В настоящее время 3100 немецких военнослужащих участвуют в миссиях в Афганистане, Мали, Нигере, на Балканах, в Средиземном море и Индийском океане, в Иордании и Ираке. Кроме того, Германия имеет намного более значительные обязательства перед НАТО в Европе. «Войска уже сейчас страдают от дефицита» оснащения, отметил Бартельс.

Другие политики правящей коалиции от партии СДПГ по разным причинам отклонили планы Крамп-Карренбауэр. Спикер фракции по внешнеполитическим вопросам Нильс Шмид в пятницу заявил, что Германии не нужен никакой дополнительный институт, — «главное, чтобы каждый выполнял свою задачу, а Министерство обороны обеспечивало боеспособность бундесвера».

Вице-председатель СДПГ Габриэла Хайнрих предостерегает: «Национальных действий в одиночку в немецкой политике безопасности быть не должно никогда». Кроме того, она упрекнула министра обороны в том, что та пытается уклониться от внутрипартийных обсуждений.

Кандидаты в председатели партии также отвергли планы Крамп-Карренбауэр, сообщается в статье. «Эту возглавляемую госпожой Крамп-Карренбауэр дискуссию по поводу того, что Германия должна, наконец, стать нормальной и повсюду посылать солдат, я считаю абсолютно неправильной», — заявил один из них, Норберт Вальтер-Борьянс, в интервью группе немецких газет. По его мнению, история Германии верно навела политиков на другой путь. Другой кандидат в лидеры партии Саския Эскен высказалась за дипломатию, устойчивое сотрудничество и предотвращение конфликтов.

Глава фракции зелёных Антон Хофрайтер общие воззвания к армии безответственными. «По моему впечатлению, эта министр обороны защищает, в первую очередь, саму себя. В последние недели она собирает в ряд рискованные, непродуманные и очень старые идеи», — считает Хофрайтер. Между тем, сложные международные кризисы требуют «продуманной и согласованной политики», от которой нынешнее немецкое правительство крайне далеко, убеждён представитель зелёных.

Крамп-Карренбауэр в четверг заявила, что слышит со всех сторон призывы, требующие от Германии взять на себя роль «образующей силы». Канцлер Ангела Меркель назвала предложение о создании Национального совета безопасности важной идеей, хотя и не новой. На полях встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом Меркель заметила, что эта идея обсуждается между партиями Союза ХДС/ХСС уже на протяжении нескольких лет, однако до сих пор подкрепить её коалиционными договорами было невозможно.

Как и в случае с инициативой по созданию зоны безопасности в Сирии, Крамп-Карренбауэр идёт в наступление и пытается завоевать себе очки репутации, что необходимо, с учётом её амбиций занять пост канцлера, заключает Die Welt.