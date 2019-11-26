Министр обороны Германии: за рубежом бундесвер способен на большее

Бундесвер в состоянии уже сейчас взять на себя больше зарубежных миссий, несмотря на нехватку персонала и снаряжения, считает министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В частности, она предложила дополнительные усилия по борьбе с терроризмом в Мали, что также позволит укрепить сотрудничество с Францией, пишет немецкая газета Die Welt.

У бундесвера слишком мало военных и не хватает снаряжения, однако министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Германия может взять на себя больше зарубежных миссий, пишет немецкая газета Die Welt.

По мнению министра, бундесвер может уже сейчас начать новые миссии за пределами страны. «Мы и сегодня были бы в состоянии взять на себя, в том числе, дополнительные зарубежные миссии», — заявила Крамп-Карренбауэр в понедельник на встрече с воздушно-десантной бригадой в Заарланде. Однако если оценивать ситуацию реалистично, бундесверу понадобится время до 2031 года, чтобы взять на себя 10% военной мощи НАТО. В соответствии со сделанными ранее заявлениями министра обороны к этому моменту доля военных расходов Германии составит 2% ВВП, на которых настаивает альянс.

По словам Крамп-Карренбауэр, есть «первая информация» о желании Франции развернуть активную кампанию по борьбе с терроризмом в Мали на западе Африки. Собственно, борьба с терроризмом на данный момент ведётся «исключительно Францией», заметила министр обороны Германии. Бундесвер до сих пор занимается в Мали только обучением местных военных.

Учитывая ситуацию с местными вооружёнными силами, «малийскими и другими», положение там непростое, отметила Крамп-Карренбауэр. Она подчеркнула, что эта тема будет обсуждаться в бундестаге в рамках обычного продления зарубежной миссии бундесвера.

«Мы должны настроиться на то, что и наши союзники, и наши партнёры при таких задачах быстрее пойдут нам навстречу», — считает министр обороны Германии. Также она добавила, что сейчас никаких конкретных запросов с французской стороны ей не поступало.

На критику уполномоченного по бундесверу в бундестаге Ханс-Петера Бартельса по поводу того, что армии Германии не хватает персонала и снаряжения для более крупных военных задач, Крамп-Карренбауэр ответила: «Мы знаем, что мы должны делать больше, но мы движемся в этом направлении».

Воздушно-десантная бригада, которую она посетила, насчитывает около 4100 военных. По словам министра обороны Германии, эта бригада является «доказательством того, что мы в состоянии выполнять и такие миссии». Речь идёт о совершенно особенном подразделении, которое в прошлом использовалось, например, при эвакуации «именно там, где на месте важно быстро войти, быстро отреагировать».

Как отмечает Die Welt, это не единственное подразделение в Заарланде, которое Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетила в понедельник: в её расписании стояли четыре базы бундесвера и беседы с военными и персоналом.