N-TV: овощи во фритюре — эксперты в ужасе от реформы школьного питания, предложенной Трампом

Администрация Трампа намерена отойти от реформы питания для школьных столовых, инициированной бывшей первой леди Белого дома Мишель Обамой, сообщает немецкий телеканал N-TV. Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью предложил сделать еду для школьников более аппетитной и, в частности, готовить овощи во фритюре — к ужасу экспертов по питанию.

Эксперты по питанию в ужасе: Дональд Трамп хочет, чтобы в школах было больше еды, приготовленной во фритюре, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

В своё время Мишель Обама в Белом доме ратовала за более здоровую еду для американских школьников. Теперь администрация Трампа хочет подорвать касающуюся школьных столовых реформу бывшей первой леди США: в будущем там будут представлены овощи, жаренные во фритюре.

Таким образом, администрация действующего американского президента намерена отойти от правил, предусмотренных реформой системы столовского питания, инициированной бывшей первой леди Америки Мишель Обамой. Министр сельского хозяйства США Сонни Пердью представил в Вашингтоне свои предложения по новым продовольственным планам для американских школ и потребовал, чтобы еда для детей и подростков выглядела более «аппетитно» и «питательно».

Своё предложение Пердью обосновал тем, что американские образовательные учреждения на протяжении долгого времени нецелесообразно растрачивают продукты питания. Чтобы воспрепятствовать этому, необходимо проявить «больше гибкости и здравого смысла».

Так, Пердью предложил готовить в школах овощи во фритюре. Кроме того, для 100 тыс. школ и 30 млн школьников должен быть представлен более обширный выбор овощей. Также в будущем учащиеся должны получить возможность выбирать еду из меню.

Эксперты по питанию критикуют это предложение как контрпродуктивное и вредное для здоровья многих детей и подростков. Бывшая первая леди США Мишель Обама стремилась к реформированию питания в школьных столовых в 2012 году. Например, она ужесточила правила по максимальному количеству соли и подслащённого молока. Также она увеличила количество цельнозерновых культур в питании для школьников, напоминает N-TV.