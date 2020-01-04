Euronews: «мясом» из 3D-принтера в Испании надеются сократить экологический ущерб и оздоровить рацион

В Испании налаживают производство «искусственного мяса», которое печатается на 3D-принтере из горошка, риса и протеинов, содержащихся в морских водорослях. По задумке биоинженеров, это не только оздоровит рацион испанцев, занимающих лидирующие места в Европе по уровню потребления животного белка, но и значительно сократит количество вредных выбросов, источником которых служит традиционное животноводство, передаёт Euronews.
Если у Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» вареники прыгали сами в рот одному из персонажей, то в современной Испании мясо, по мысли биоинженера Джузеппе Щионти, будет попадать в тарелку из-под 3D-принтера. Иберийское королевство славится не только мясной гастрономией, но и уровнем потребления животного белка, одним из самых высоких в Европе — 94 килограмма в год на человека. Но основателя компании Novameat это не смущает.
ДЖУЗЕППЕ ЩИОНТИ, основатель компании Novameat:Это первый продукт, который выглядит, как настоящий бифштекс! Его консистенция тоже напоминает кусок мяса — и в то же время это растительная альтернатива мясу домашних животных.
Животноводство опережает транспорт по количеству вредных выбросов в атмосферу.
ДЖУЗЕППЕ ЩИОНТИ: Цифры говорят сами за себя: мясное производство, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), — это примерно 14,5 процента выбросов. А все виды транспорта на планете — это 13 процентов выбросов.
Сеньор Щионти использует для изготовления мяса сырьё, которое не требуется импортировать, — то есть оно не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Есть у искусственного стейка и иные преимущества. О них рассказывает врач-диетолог.
МАРИЯ-ХОСЕ МАРТИНЕС ОБИОЛЬС, врач-диетолог: Мясо, «напечатанное» на 3D-принтере, — на мой взгляд, вполне сбалансированный пищевой продукт, поскольку изготавливается из горошка, риса, а ещё из протеинов, содержащихся в морских водорослях, так что тут имеются и аминокислоты, важные для здоровья. И если я рекомендую в качестве белковой добавки протеиновый коктейль, то почему я не могу рекомендовать с теми же целями протеиновый стейк?
Для улучшения вкуса бифштекса Щионти обратился за консультацией к поварам, работающим в известных ресторанах. За последнее время рост потребления разнообразных заменителей мяса в ЕС увеличился на 451 процент.
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