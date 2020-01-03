«Накормили, хотя я не хотела»: немецкая путешественница рассказала о русском гостеприимстве и отличных поездах

Из Германии до Японии через Россию — такой путь проделала немецкая путешественница Лара Мари Мюллер. В путевых заметках, опубликованных в газете Die Welt, она призналась, что Петербург поразил её своей красотой, а российские поезда — организованностью. Впечатление на девушку произвело и русское гостеприимство, которому не помешала невозможность объясниться: соседки по купе накормили её своей едой, хотя она этого не хотела.

Из Германии можно долететь до Японии за 11 часов — но можно потратить больше времени и добраться до Токио на поездах и паромах, пишет немецкая газета Die Welt. Второй путь — более щадящий с точки зрения защиты окружающей среды, однако на нём есть и свои подводные камни, как на собственном опыте убедилась автор статьи Лара Мари Мюллер.

Руководствуясь заботой об окружающей среде, она сделала выбор в пользу более экологически чистого транспорта. При таком раскладе поездка через шесть часовых поясов должна занимать не менее 13 дней, но Лара Мари Мюллер запланировала потратить на дорогу целых 22 дня, чтобы успеть осмотреться по пути.

Её путешествие началось на севере Германии, где она села на паром до Хельсинки. Несмотря на то что она не понимает финского языка, в Хельсинки у неё было ощущение, что она понимает, как всё устроено, — город произвёл впечатление европейского. Однако всё резко изменилось, стоило девушке сесть в автобус до Петербурга. Все пассажиры, кроме неё, были русскими, и объяснить водителю, где она хочет выйти, у автора статьи получилось только с третьего раза.

В Санкт-Петербурге немка бесплатно остановилась на пару дней у женщины, участвующей в программе каучсёрфинга, по совету которой посетила экскурсию по крышам старого города и поела в небольшом традиционном ресторане. По признанию путешественницы, Петербург поразил её своей красотой.

Через три дня она направилась на поезде в Москву. Дорога заняла не более пяти часов. «Меня поразило, насколько организованно и ненапряжённо протекает поездка по российской железной дороге, — написала Лара Мари Мюллер в своих путевых заметках. — В отличие от Германии, билеты проверяются уже при посадке. Поскольку каждое место нужно резервировать, в вагоне нет толкотни. Мне даже принесли прямо к моему месту обед, который я заказала при покупке билета».

Времени на осмотр достопримечательностей в Москве у неё не было, потому что вместо этого немка встречалась в столице со знакомыми по студенческому обмену. На её планы все реагировали примерно одинаково и говорили, что всегда находятся сумасшедшие европейцы, которые считают путешествие по Транссибирской магистрали романтичным, тогда как россияне выбирают этот путь, только если не могут позволить себе ничего иного.

На поезд до Иркутска девушка чуть не опоздала, несмотря на то что достаточно рано выехала из хостела: задумавшись, она уехала в метро не в ту сторону и заметила это только через 20 минут. В результате на поезд она успела за пять минут до отправки. Поездка до Иркутска занимает четыре ночи и три дня на обычных поездах, помимо которых на этом участке курсируют также туристические составы, но они более дорогие.

По замечанию автора статьи, в пути по Транссибу у пассажиров есть, в первую очередь, много времени. Сотовая связь по дороге отсутствует — как, впрочем, и на пароме в Финляндии. Лара Мари Мюллер не увидела в этом проблемы и посвятила свободное время чтению книг и составлению путевых заметок.

В поезде у неё было место в вагоне второго класса. Её попутчицами оказались две пожилые россиянки. «Это потрясающе: хотя мы практически не могли объясниться на словах, у них получилось угостить меня своей едой, несмотря на то что я ничего этого не хотела, — отмечает немецкая путешественница. — То самое российское гостеприимство».

Самой неприятной частью этой поездки для неё стали запахи: в поезде был только один душ, который нужно резервировать заранее, и через пару дней стало ясно, что большинство пассажиров им не пользуются. Кроме того, в поезде нет возможности двигаться, поэтому девушка бегала по лестницам на перроне во время частых 20-минутных остановок.

Два дня она провела в Иркутске, откуда даже совершила поход к Байкалу, показавшемуся ей идеальным местом для удовлетворения жажды движений после поезда. Затем она продолжила свой путь по железной дороге до Владивостока, занявший у неё ещё три дня и четыре ночи.

На восточном отрезке Транссиба туристов стало больше: Лара Мари Мюллер познакомилась с испанкой на пенсии, француженкой, собравшейся изъездить Восточную Азию на велосипеде, и израильтянином, принципиально отказавшимся от перелётов ради защиты окружающей среды.

Из Владивостока девушка собиралась отправиться на пароме в Южную Корею, но незадолго до отбытия её билет был аннулирован — рейс не состоялся, замены не предусматривалось. При этом паром из Владивостока возит пассажиров только раз в неделю, и следующий рейс был уже полностью выкуплен, поэтому путешественнице всё-таки пришлось купить билет на самолёт.

В Сеуле её поразило количество людей: в Сибири плотность населения составляет в среднем три человека на квадратный километр, тогда как в Южной Корее — свыше 500 человек. Это заметно во всех сферах жизни: несмотря на прибытие поздно ночью, девушка столкнулась с тем, что весь общественный транспорт был переполнен, а перед ресторанами периодически выстраивались очереди.

Южная Корея показалась ей ещё более чужеродной, чем Россия. К тому же, там повсюду действуют правила, смысла которых она так и не смогла постигнуть. В конце концов, немка поднялась на борт парома, доставившего её в японскую Осаку, откуда на автобусе доехала до Токио.

В заключение автор статьи отметила, что не может сказать наверняка, была ли её поездка более щадящей в плане выбросов диоксида углерода в атмосферу: поезда в России, по большей части, используют электричество, полученное из угля или нефти, а паромы расходуют большие объёмы дизельного топлива. Впрочем, по её подсчётам, в совокупности это путешествие было чуть менее вредным для климата, чем прямой перелёт до Токио.