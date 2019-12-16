Hokkaido Shimbun: Курильские острова станут доступны японцам в виртуальной реальности

Японская Ассоциация по решению вопроса «северных территорий» опубликовала план работы на предстоящий год, в рамках которого планируется развивать проекты по созданию «виртуального образа» Курильских островов. Речь идёт о создании «виртуальной реальности островов», с которой могли бы знакомиться японцы, желающие больше узнать о Курилах без физического посещения этих территорий, поясняет Hokkaido Shimbun. Для этого планируется выделить дополнительные средства на «изучение и сбор материалов».

Японская Ассоциация по решению вопроса «северных территорий» со штаб-квартирой в Токио обнародовала в декабре на встрече с представителями СМИ план своей работы на будущий 2020 год. В частности, журналистам рассказали и о «новом направлении» деятельности ассоциации, запрос на финансирование которого был включён в предложения по бюджету на будущий год и направлен в секретариат кабинета министров Японии. Речь идёт о создании «виртуальной реальности островов в предвоенные годы и настоящее время», с которой могли бы знакомиться японцы, не имеющие возможности физически побывать на этих территориях, но желающие «познакомиться с их красотой», пишет Hokkaido Shimbun.



Дело в том, что ещё в 1989 году правительство Японии специальным решением запретило своим гражданам посещать Курильские острова до полного урегулирования «территориальной проблемы» с Россией, поясняет автор. В настоящее время японцы не могут ездить на Курилы официально — туда можно попасть только в рамках культурного обмена и для посещения могил родственников, говорится в статье.



Поэтому было принято решение создать «виртуальную реальность островов», для чего планируется «широко использовать свидетельства их бывших жителей о быте, природе, флоре и фауне этих территорий», сообщает Hokkaido Shimbun. «Поскольку существуют опасения, что российская сторона будет ограничивать свободную фото- и киносъёмку на островах, в массив виртуального мира «северных территорий» будут включаться фотографии и видеокадры, снятые японцами, посещающими их в ходе безвизовых поездок, а также довоенные материалы», — подчёркивает автор.



Созданный таким образом «виртуальный мир островов» в законченном виде планируется активно представлять затем японской общественности «с помощью разнообразных технических средств и на различных мероприятиях», говорится в статье — в частности, изучаются возможности использования соответствующих материалов в школах. Для широкого ознакомления общественности с этим «виртуальным образом» предполагается выделить в 2020 году около $1,8 млн на «создание изобразительных материалов о «северных территориях» и технические средства для их демонстрации», пишет Hokkaido Shimbun.



В частности, запрос Ассоциации по решению вопроса «северных территорий» на финансирование включает сумму около $500 тыс. на установку на борту чартерного судна «Этопирика» специального сигнального оборудования «для оказания скорой медицинской помощи заболевшим пассажирам» и другие подобные цели, касающиеся Курил. Кроме того, около $90 тыс. планируется выделить на изучение и сбор материалов об островах, поясняет автор. В августе этого года секретариат кабинета министров Японии опубликовал общий проект государственного бюджета на 2020 год, напоминает Hokkaido Shimbun. Причём расходы, касающиеся Курильских островов, были увеличены в этом проекте по сравнению с 2019 годом на 16% и составят около $18,2 млн.