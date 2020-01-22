FAZ: немцы всё меньше верят в капитализм

55% граждан ФРГ считают, что современный капитализм приносит больше вреда, чем пользы, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на исследование, проведённое консалтинговой фирмой Edelman. Отмечается, что значительная часть населения не считает, что получает выгоду от текущей экономической системы. Кроме того, капитализм пока не может предоставить адекватных ответов на глобальные вопросы, такие как изменения климата, технологические перемены и мировая политическая стабильность.

Многие немцы не верят в то, что господствующая экономическая система приносит им пользу и с пессимизмом глядят в будущее, пишет Frankfurter Allgemeine. Согласно недавнему опросу, проведённому американской консалтинговой фирмой Edelman, лишь 23% граждан ФРГ позитивно оценивают своё экономическое будущее. По уровню эконмического пессимизма Германию опередили только Франция и Япония. Издание отмечает, что результаты исследования Edelman будут представлены на проходящем в эти дни экономическом форуме в Давосе.

Результаты опросов, проведённых в ФРГ, показывают, что многие немцы недовольны нынешней экономической системой. Только 12% респондентов заявили, что текущая система приносит им пользу и они получают выгоду от роста экономики. В свою очередь, 55% опрошенных считают, что современный капитализм приносит больше вреда, чем пользы. Издание отмечает, что мнение немцев совпадает с глобальной тенденцией.

«Это тревожный результат. Компании, которые не смогут понять новых правил, в будущем испытают проблемы», — считает Кристиана Шульц, сотрудница подразделения фирмы Edelman в Германии. Как пишет Frankfurter Allgemeine, мировое население ищет ответы на глобальные вопросы, такие как климатический кризис, технологические перемены и мировая политическая стабильность. «Поскольку экономика пока не предоставляет достаточных ответов на эти вопросы, всё больше людей ставят под вопрос капиталистическую систему. Чтобы противостоять современным вызовам, бизнес должен теснее сотрудничать с государством», — приводит издание слова Кристианы Шульц. Шульц также отмечает, что предприятия должны быстрее реагировать на изменения в обществе, такие как движение Греты Тунберг в защиту климата.