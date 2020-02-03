Обозреватель Fox News: брексит и исход дела об импичменте очень порадовали Путина

Брексит и исход дела об импичменте американского лидера Дональда Трампа очень обрадовали президента Владимира Путина, пишет обозреватель Мэри Энн Марш в своей статье для Fox News.

Прошлая пятница стала самым лучшим днём для российского президента. Тогда он достиг двух из его самых давних целей — раскола Европы и раскола Соединённых Штатов. Причём Путин преуспел, не совершив ни одного выстрела и не выпустив ни одной ракеты.

После 47 лет членства в ЕС Британия вышла из блока в результате референдума, состоявшегося ещё в 2016 году. Тогда сторонники брексита добились лишь небольшого перевеса в 4% голосов. После этого в стране три года шло бурное обсуждение предстоящего выхода из Евросоюза. Это голосование настроило городское население против сельского, молодёжь против пожилых, белых против цветных, консерваторов против лейбористов, отмечается в статье.

Также возникли вопросы и к самому голосованию: поступали сообщения о российском вмешательстве в процесс, что породило сомнения относительно результатов плебисцита.

И вот Британия официально вышла из состава ЕС. Брексит, уверена автор, ударит по британской экономике. Более того, один лишь референдум уже достиг этой цели, сократив доход страны на душу населения. В результате Британия стала слабее как с политической, так и с экономической точек зрения.

Также в прошлую пятницу 51 сенатор-республиканец проголосовал против выступления свидетелей на слушаниях в сенате по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Они пошли на этот шаг, несмотря на то что 72% американцев, в том числе 67% электората республиканцев, хотели участия свидетелей. И вот впервые в американской истории слушания по импичменту пройдут без их участия.

Как итог, Трамп позднее на этой неделе, скорее всего, будет оправдан, хотя несколько сенаторов-республиканцев заявили о том, что глава Белого дома поступил неправильно, когда приостановил предоставление Украине военной помощи, чтобы вынудить Киев провести расследование в отношении его политического соперника Джо Байдена.

По мнению сенаторов, действия нынешнего президента США не являются правонарушением, заслуживающим импичмента. Тем не менее обращение одного из участников президентской гонки за помощью к другому государству — это преступление, подчёркивается в статье. Сенаторы, проголосовав против участия свидетелей, фактически завершили разбирательство дела об импичменте.

Многие американцы не согласны с сенаторами-республиканцами. По данным последнего опроса Fox News, 50% граждан США считают, что Трамп должен быть отстранён от должности. Но в среду, когда сенат будет голосовать, вряд ли это произойдёт. Как результат, страну теперь сотрясает порождённый президентом политический раскол, подобного которому не было со времён Ричарда Никсона и Уотергейтского скандала.

«Всё это очень радует Путина», — утверждает обозреватель Fox News.

Поскольку, по её словам, российский лидер, во-первых, надеется увеличить своё могущество за счёт раскола Европы, и брексит определённо помогает ему в этом усилии. Разумеется, он также хотел бы покончить с НАТО, и многие эксперты указывают на то, что уничижительные комментарии Трампа в отношении альянса несут ущерб для единства военного блока. Выход США из НАТО определённо обрадовал бы Путина, поскольку это привело бы к дальнейшему ослаблению Европы.

Во-вторых, Путин надеется обострить разногласия внутри США. Текущая ситуация с процедурой импичмента, скорее всего, приведёт к тому, что «путинский друг и союзник Трамп» останется на своём посту. Между тем российский лидер открыто продолжает сеять раздор в интернете и в избирательной системе США с помощью своих сообщников — сенаторов-республиканцев, поскольку последние отказываются принять закон, защищающий американские выборы.

«Для Путина это лучший из всех миров», — считает Мэри Энн Марш.

Пока в Британии все ещё монархия, но её будущее под вопросом. Соединённым Штатам едва удаётся оставаться республикой, и их будущее также под вопросом.

«Всё это делает прошлую пятницу одним из лучших дней для Путина. И он действительно очень счастлив», — подытоживает свою статью для Fox News обозреватель Мэри Энн Марш.