«Посрамлены и повержены»: Fox News подвёл итоги импичмента для демократов

«Фарс» с импичментом, наконец, практически подошёл к концу, а Дональда Трампа, без всяких сомнений, оправдают — причём финал этого «цирка» был понятен с самого начала всем, кроме СМИ и демократов, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. При этом, несмотря на очевидную бессмысленность этого процесса, его главные участники стремятся как можно больше «засветиться» на телевидении, в то время как массовая истерия разнообразных экспертов будет только набирать обороты.

Добрый вечер и добро пожаловать на Tucker Carlson Tonight! Это была ужасно длинная неделя. Но, слава богу, мы завершаем её двумя хорошими новостями. Во-первых, Великобритания вновь стала независимой страной, как это и было на протяжении большей части последней тысячи лет. Брексит удался. Поздравляем наших друзей из Соединённого Королевства.

Во-вторых, в нашей стране фарс с импичментом практически подошёл к концу. И это уже наши хорошие новости. Президента оправдают. Мы, конечно, с первого дня знали, что всё этим и кончится — и это одна из причин, почему весь этот раскрученный цирк всегда был оскорбительной потерей времени. Но теперь всё официально: даже ненавистников Трампа из числа сенаторов-республиканцев тошнит от всего этого. Они хотят покончить с этим делом.

Однако в Вашингтоне то, что легко начинается, никогда легко не заканчивается. Импичмент будет плыть вперёд, как корабль-призрак. Вот что сегодня творилось в сенате.

(Кадры распродажи на Чёрную пятницу в США. Люди пытаются успеть схватить хоть что-нибудь. Идут массовые драки).

На самом деле это опьянённые магазинными распродажами покупатели на Чёрную пятницу. Но болезнь та же самая: толпы отчаявшихся пытаются урвать себе безделушку, чтобы заполнить пустоту внутри. Печальное зрелище. Но давайте поищем настоящую видеозапись с заседанием сената.

(Кадры с ток-шоу Джерри Спрингера. Две женщины, нецензурно ругаясь, пытаются выдрать друг другу волосы).

Опять ошибочка вышла! Правильная тема — но неправильное видео. На этой неделе в сенате Джерри Спрингера не было, но был Джерри Надлер. Посмотрите, что там сегодня произошло, когда верховный судья Джон Робертс попросил обвинителей ответить на последний вопрос. Надлер и Адам Шифф наперегонки бросились к трибуне, разве что не пихаясь локтями, чтобы воспользоваться последней, золотой возможностью помаячить в телевизоре. Посмотрите эту запись и задайте себе вопрос: видели ли вы когда-нибудь что-то более жалкое?

ДЖОН РОБЕРТС, председатель Верховного суда США: Прокомментируйте, пожалуйста, ответ, который только что дали адвокаты президента и сделайте любые другие замечания, которые, по вашему мнению, следует услышать сенату до того, как мы закончим вечернее заседание.

«Я хочу попасть в телевизор!» «Нет, я!» Эти люди — клоуны. Это видео — олицетворение всего импичмента от начала и до конца: нарциссизм, деградация, бессмысленность. Такая великая страна как наша заслуживает большего, но для этого ей понадобятся выдающиеся лидеры.

В какой-то момент — может быть, даже на следующей неделе — мы будем оглядываться на эту главу истории со стыдом. Но ещё, по крайней мере, несколько дней, эта истерия будет продолжаться. Причём хотите верьте, хотите нет, но она, скорее всего, будет набирать обороты. СМИ, судя по всему, только сейчас начинают осознавать, что Трампа не отстранят от должности как раз перед Суперкубком. Вы, конечно, всегда это знали, но вот они этого и представить себе не могли. Их это просто шокировало.

На MSNBC некая Мара Гей заявила, что если результаты прошлых выборов срочно не аннулировать, то демократия навеки погибнет. Только задумайтесь. Она, правда, до этого не дошла. Вообще, это смешно. Послушайте, как она истерит.

МАРА ГЕЙ, журналист: Сейчас решается судьба не Дональда Трампа, а принципа верховенства права, решается судьба нашей демократии… Я хочу сказать, что это печальный момент. После более 300 лет демократии… Кстати говоря, правда — это важно. Мне как журналисту, кажется, что именно это отличает нас от России и Венесуэлы… Если мы не будем защищать правду, то скоро будет уже слишком поздно.

«Мне как журналисту!» (смеётся) Кстати говоря, Мара — это не просто какая-то фейковая «стратег демократов», которых они зачастую приглашают на кабельное. На самом деле она входит в редколлегию The New York Times. Не то, чтобы это делало её журналисткой, но всё равно — она, это лучшее, что им удалось найти.

Дата выхода в эфир 31 января 2020 года.