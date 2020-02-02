Fox News: импичмент Трампа похож на дрянное реалити-шоу — и завязан он на Украину

Процесс импичмента Дональда Трампа больше похож на дрянное реалити-шоу, главные обвинители на котором даже не удосужились вникнуть в детали, но истерично пытаются продвинуть свою повестку дня, считает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его мнению, вся суть самого суда над американским лидером кроется во внешней политике и судьбы якобы «единственного настоящего» союзника США в мире — Украины.

Добрый вечер! Приветствуем вас на передаче Tucker Carlson Tonight. Суд по делу об импичменте в сенате продолжается; фотография с него — у меня за спиной. А президент, между тем, сегодня выступал на митинге своих сторонников в Айове, где через несколько дней начнутся кокусы — первое избирательное состязание в рамках процесса выдвижения кандидата в президенты от Демократической партии. Это будет очень интересно, и, разумеется, мы, как и всегда, расскажем вам об этом всё самое интересное.

Итак, мы уже неделю наблюдаем за судом, и самые большие циники среди нас уже назвали процесс пустым политическим трюком; он напоминает продукт развлекательного подразделения какого-нибудь телеканала, говорят эти циники — будто смотришь дрянное реалити-шоу. Ну а мы здесь все традиционалисты, и мы к такой точке зрения старались не склоняться. На деле смысл процесса, как мы уже рассказывали вам вчера вечером, кроется во внешней политике.

Речь об Украине — благородной, но открытой всем ветрам восточноевропейской стране, которая является нашим главным — а то и единственным настоящим — союзником во всём мире. Если Украине что-то нужно, мы это что-то ей даём — таковы правила, как нам объясняли недавно в сенате. Все уважающие себя американцы — на стороне Украины. Нынешний же президент, выполняя свой моральный долг по поддержке Украины, похоже, допустил оплошность, и именно за это его и подвергают импичменту.

Выходит, что импичмент — дело очень серьёзное, ведь от него зависит судьба Украины; такой вывод мы сделали вчера. Но мнения меняются — и мы увидели вот это: обмен репликами между адвокатом президента, титулованным профессором права Гарвардского университета Аланом Дершовицем, и парочкой не слишком известных, но явно состоявшихся конгрессвумен-демократов: сенатора от Нью-Джерси Голдберг и сенатора от Нью-Йорка Бехар. Мы отнюдь не пытаемся выставить процесс в пренебрежительном свете, но то, что вы сейчас увидите, всё же смотрится как-то уж очень истерично для такой серьёзной штуки как процесс импичмента. А впрочем, судите сами.

ДЖОЙ БЕХАР, юмористка, телеведущая: Я читала, что вы — единственный специалист по конституционному праву, кто придерживается такой линии, с вами больше не соглашается ни один человек. Ни один.

АЛАН ДЕРШОВИЦ, юрист: Давайте я всё проясню: в 1867 году декан Юридической школы Колумбийского университета …

ВУПИ ГОЛДБЕРГ, актриса, телеведущая: Подождите-подождите, Алан. Знаете, а в 1492 году Колумб пустился в путешествие по синему морю — но мне нужно, чтобы мы как-то двигались дальше. Вы говорите, что нужно иметь преступление…

АЛАН ДЕРШОВИЦ: Вы не добьётесь от меня, чтобы я двинулся дальше, пока я не закончу эту мысль.

ВУПИ ГОЛДБЕРГ: Видите ли, Алан, у вас просто не будет времени — вам четыре человека здесь пытаются вопросы задавать. Вот я вас и прошу как-то поторопиться.

А как сенатор Голдберг вообще перескочила на Колумба, который плавал по морям — Колумб-то, насколько нам известно, на Украине никогда не был. А Голдберг, кстати, потом стала ругать Авраама Линкольна, который тоже на Украине не бывал. Как-то мы вдруг потеряли нить разговора, следить за ходом мысли стало трудно.

Ну а следом в эту сборную солянку смятения запрыгнула сенатор Хостин от Верхнего Вест-Сайда — конгрессвумен, которая получила заслуженную известность за умение внятным языком объяснять юридические тонкости. Посмотрите, как она возвращает спор в трезвое русло.

САННИ ХОСТИН, ведущая: Дайте-ка я тогда по-быстрому спрошу у вас кое-что — ну, так, чисто ради смеха.

АЛАН ДЕРШОВИЦ: Конечно, спрашивайте.

САННИ ХОСТИН: А что, если президент на год уехал бы в отпуск в Москву, сменил бы наш государственный язык, например, на русский ну или решил бы вообще перестать исполнять свои обязанности, а вместо этого целый день играть в гольф?

ДЖОЙ БЕХАР: Так он сейчас именно этим и занят.

САННИ ХОСТИН: Вы утверждаете, что у нас и тогда не будет оснований объявлять ему импичмент? Это всё ведь тоже не преступления.

И вот список обвинений против президента стал ещё длиннее. Теперь Дональд Трамп не только задал запретный вопрос о том, чем Хантер Байден зарабатывает себе на жизнь — а этого делать никак нельзя — но он, судя по всему, проживает в путинской России и планирует перевести наш алфавит на кириллицу. Некоторые из этих букв вообще кажутся ненастоящими — они как будто астрологические знаки. В любом случае, дело серьёзное, но попадают ли эти действия под статью об импичменте? Можно побиться об заклад. И, кстати о закладе: именно этим и закончились слушания — высокими ставками.

САННИ ХОСТИН: Счётная палата США — это независимое ведомство — на прошлой неделе заявила, что заморозка помощи Украине была незаконной…

АЛАН ДЕРШОВИЦ: Нет, они этого не заявляли.

САННИ ХОСТИН: Это преступление.

АЛАН ДЕРШОВИЦ: Они этого не говорили. Нет-нет-нет.

САННИ ХОСТИН: НЕТ, ГОВОРИЛИ! НЕТ, ГОВОРИЛИ!

АЛАН ДЕРШОВИЦ: Давайте поспорим на тысячу долларов, которые пойдут на мирное урегулирование между Израилем и Палестиной, что они этого не говорили.

САННИ ХОСТИН: Давайте предположим, что я права. Гипотетически!

АЛАН ДЕРШОВИЦ: Пожалуйста, дайте мне закончить. Пожалуйста…

Короткая пауза, нужно прояснить один момент. Очевидно, в нашей библиотеке записей кто-то что-то напутал перед эфиром, и видео, которое вы только что просмотрели — да-да, всё видео — как уточнили наши продюсеры, оно не с сегодняшенго процесса импичмента в сенате.

И сенаторы это были, конечно, ненастоящие — хотя они легко могли бы ими быть. Они не сенаторы; они ведущие дневного ток-шоу на канале ABC News под названием «Взгляд». Они все ненавидят президента, причём искренне.

Однако, как и те многие люди, которые участвуют в процессе импичмента или его комментируют, они абсолютно не понимают, в чём же здесь на самом деле дело. Они не понимают суть обвинений. Они ничего не знают об исторических прецедентах. Факты и детали для них не важны; они даже не удосужились прочитать доклад Счётной палаты, который представили в качестве доказательства. Они всё там перепутали. Но не то чтобы их это смутило.

Они и ленивы, и глупы, и неправы. Однако в то же время они пребывают в полнейшей уверенности, что они на правильной стороне с исторической и моральной точки зрения. Они знают, что они хорошие — даже лучшие — в отличие от этого ужасного оранжевого мужика, который говорит по-русски, и той деревенщины, которая за него проголосовала.

Они в этом полностью уверенны. Так что с их точки зрения они поняли этот масштабный вопрос абсолютно правильно — и это главное. Поэтому, несмотря на то, что мы перепутали записи, это и могло быть настоящим процессом импичмента. Разницы, по сути, никакой.

Дата выхода в эфир 30 января 2020 года.