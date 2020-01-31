WP: Белый дом оставил попытки урезать финансовую помощь Украине

Администрация президента США Дональда Трампа намерена оставить без изменений финансовую помощь Украине на 2021 год, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, подобное решение было принято на фоне продолжающихся слушаний по делу об импичменте Трампа.
Белый дом отказался от попыток сократить финансовую помощь Украине по линии Госдепартамента, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя административно-бюджетного управления США.
Как отмечает издание, Киев получает помощь в рамках двух программ. В проекте бюджета на 2021 год сохраняется помощь Украине в размере $250 млн, выделяемых по линии Министерства обороны, и $115 млн через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента США.
При этом в двух прошлых бюджетных планах администрация президента Дональда Трампа предлагала сократить сумму помощи из Госдепа до $20 млн. Однако каждый раз конгресс принимал решение о её восстановлении до предусмотренных изначально $115 млн.
Несмотря на то что пожелавший остаться неизвестным источник The Washington Post не стал распространяться относительно причин Белого дома оставить попытки урезать финансирование, издание отмечает, что решение было принято на фоне очередного этапа слушаний по импичменту Трампа.
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