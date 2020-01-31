Washington Post Оригинал

WP: Белый дом оставил попытки урезать финансовую помощь Украине

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Администрация президента США Дональда Трампа намерена оставить без изменений финансовую помощь Украине на 2021 год, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, подобное решение было принято на фоне продолжающихся слушаний по делу об импичменте Трампа.
WP: Белый дом оставил попытки урезать финансовую помощь Украине
Reuters

Белый дом отказался от попыток сократить финансовую помощь Украине по линии Госдепартамента, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя административно-бюджетного управления США.

Как отмечает издание, Киев получает помощь в рамках двух программ. В проекте бюджета на 2021 год сохраняется помощь Украине в размере $250 млн, выделяемых по линии Министерства обороны, и $115 млн через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента США.
 
При этом в двух прошлых бюджетных планах администрация президента Дональда Трампа предлагала сократить сумму помощи из Госдепа до $20 млн. Однако каждый раз конгресс принимал решение о её восстановлении до предусмотренных изначально $115 млн.
 
Несмотря на то что пожелавший остаться неизвестным источник The Washington Post не стал распространяться относительно причин Белого дома оставить попытки урезать финансирование, издание отмечает, что решение было принято на фоне очередного этапа слушаний по импичменту Трампа.
 
В ходе расследования по вопросу об импичменте представители Демократической партии США заявляют, что президент задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя от украинского коллеги Владимира Зеленского взамен начать расследование против своего оппонента Джо Байдена.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Washington Post США Северная Америка
теги
бюджет Дональд Трамп США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров