NYT: экс-посол США в Киеве объяснил Помпео, почему американцам «не наплевать» на Украину

В своей статье для The New York Times бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор дал ответ на вопрос Майка Помпео, «наплевать ли американцам на Украину». По мнению дипломата, в период «наступления» России на существующий миропорядок Украина находится «на передовой» борьбы за демократию и свободу и имеет ключевую значимость для национальной безопасности США.

Как сообщали СМИ, готовясь к предстоящей встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, госсекретарь США Майк Помпео поинтересовался: «Думаете, американцам не наплевать на Украину?» Не наплевать, потому что она «защищает себя и Запад от нападения России», пишет в своей статье для The New York Times бывший посол США и до недавних пор временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

«Успех Украины означает наш успех. Отношения между США и Украиной — ключ к нашей национальной безопасности, так что американцам должно быть не наплевать на Украину», — рассуждает экс-дипломат.

Тейлор уверен, что Россия «ведёт гибридную войну против Украины, Европы и Соединённых Штатов» и война эта разворачивается сразу в нескольких плоскостях, включая «военную агрессию», энергетическую безопасность, кибератаки, «дезинформацию» и «вмешательства в выборы». На каждом из этих фронтов «на передовой» находится Украина, утверждает автор статьи.

Как подчёркивает экс-посол, выполняя обязанности временного поверенного своей страны на Украине, он регулярно ездил в зону конфликта, в Донбасс. По словам Тейлора, сегодня линия фронта между украинскими войсками и «силами, которыми управляет Россия», стабилизирована, но стрельба по-прежнему продолжается.

«Каждую неделю силы, которыми управляет Россия, убивают украинских солдат и сами затем тоже несут потери. Последний раз в течение 12 часов, что я там находился в ноябре, был убит один украинский солдат и ещё один ранен. С момента вторжения России в 2014 году в этой войне погибло 14 тысяч человек», — констатирует Тейлор.

Здесь ни у кого вопросов не возникает — США и их союзники поддерживают Киев вооружениями и инструкторами. Обе партии в конгрессе всегда одобряют эти меры.

В энергетическом вопросе, где Москва в обход Украины строит «ненужный и не оправданный с экономической точки зрения газопровод» и пытается усилить зависимость Европы от своих ресурсов, конгресс тоже поддержал Киве и ввёл санкции против «Северного потока — 2», замедлившие завершение проекта, утверждает экс-дипломат.

«Гибридная война» России — это и информационная война. Дома подконтрольные властям СМИ заставляют россиян верить во враждебно настроенный Запад, а за рубежом «российские тролли и хакеры» акцентируют самые уязвимые социальные и политические проблемы Украины, Европы и Америки, чтобы посеять разногласия, внести разлад и подорвать веру в демократические институты.

Тейлор утверждает, что Россия якобы вмешалась не только в американские президентские выборы в 2016 году, но и в выборы на Украине в 2014 году. Однако к 2019 году США помогли Киеву подготовиться, чтобы предотвратить новые «вмешательства», что как раз помогло «расстроить попытки российского наступления».

И тем не менее проблема Москвы даже шире, чем «гибридная война». «Кремль ведёт атаку на правила, которые регулировали отношения между странами, начиная со Второй мировой войны, правила, на протяжении 70 лет помогавшие сохранять мир между крупными европейскими державами», — считает экс-посол. Своим вторжением на Украину в 2014 году Владимир Путин «растоптал эти правила», нарушил соглашения и принципы, которые соблюдали все прошлые российские и даже советские лидеры.

По мнению Тейлора, глава Кремля хочет вернуться к «закону джунглей», царившему в международных отношениях до 1945 года, когда сильные нападали на слабых, устанавливали собственные сферы влияния и притесняли соседей. Однако возвращение к такому порядку несёт угрозу не только для одной Украины или США — это опасно для мировой стабильности в целом.

Никто не может быть спокоен, пока Россия не оставит в покое Украину и не признает, что это независимое, суверенное государство, настаивает Уильям Тейлор. Пока Москва не докажет своей приверженности международному праву и строящемуся на нём миропорядку, западные страны в опасности и Украина находится «на передовой».

В более широком смысле наступление России на Украину и Запад можно рассматривать как «атаку на демократию», уверен автор статьи. И в этой борьбе, между демократией и автократией, между свободой и несвободой, Украина вновь стоит «на передовой».

Экс-посол отмечает, что поддержать Киев — значит, «поддержать молодую демократию», которая «порвала со своим непростым прошлым, чтобы принять европейские и западные ценности», побороть оставшуюся после СССР коррупцию и «дать своим гражданам шанс на процветание в нормальной стране». Поддержать Украину — значит, поддержать демократию и свободу в борьбе с автократией и несвободой. «Большинство американцев поддерживают», — добавляет Тейлор.