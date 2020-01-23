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Лiга.net: Зеленский предложил Европе заменить Великобританию Украиной

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, сейчас настало самое удобное время для того, чтобы принять Украину в Евросоюз. Как пишет «Лiга», Зеленский добавил, что когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter.
Лiга.net: Зеленский предложил Европе заменить Великобританию Украиной
Reuters

Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, сейчас удобное время для того, чтобы принять Украину в Евросоюз. Как передаёт «Лiга», об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы видим своё будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины — просто принять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС. Но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в Европейский союз. Многие страны видят будущее Украины рядом с собой», — заявил Зеленский.

Однако, по его мнению, некоторые страны ЕС также должны хотеть членства Украины в этом союзе.
 
«Это философский вопрос. Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе, какое будет отношение к нашей стране — как к равноправному игроку или как к стране, на которую смотрят свысока. Мне кажется, сейчас очень удобное время. Возможно, когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter», — отметил Зеленский.
 
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