Лiга.net: Зеленский предложил Европе заменить Великобританию Украиной

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, сейчас настало самое удобное время для того, чтобы принять Украину в Евросоюз. Как пишет «Лiга», Зеленский добавил, что когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter.
Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, сейчас удобное время для того, чтобы принять Украину в Евросоюз. Как передаёт «Лiга», об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Мы видим своё будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины — просто принять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС. Но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в Европейский союз. Многие страны видят будущее Украины рядом с собой», — заявил Зеленский.
Однако, по его мнению, некоторые страны ЕС также должны хотеть членства Украины в этом союзе.
«Это философский вопрос. Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе, какое будет отношение к нашей стране — как к равноправному игроку или как к стране, на которую смотрят свысока. Мне кажется, сейчас очень удобное время. Возможно, когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter», — отметил Зеленский.
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