Зеленский: Украине нужно найти героев, которые не вызывают противоречий

Чтобы украинцы могли совместно жить в единой стране, нужно построить общую историю и найти тех героев, которые не вызывали бы в обществе споров ни сейчас, ни в будущем, считает Владимир Зеленский. Как передаёт «Телеканал новин 24», украинский президент также добавил, что данный вопрос нужно держать как можно дальше от политики.

У Украины сложная история, в разных частях страны — разные герои, и чтобы украинцы сейчас могли совместно жить в единой стране, нужно построить общую историю, а значит — найти тех героев, которые не вызывали бы в обществе споров ни сейчас, ни в будущем. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel.

Журналисты спросили у украинского президента: «Именование улиц украинскими националистическими героями — вещь довольно противоречивая. Что вы думаете по этому поводу?».

«Это очень сложный и чувствительный вопрос. Это вопрос о том, как люди с разной историей, с разным отношением могут совместно жить на практике. Есть герои, которых уважают на Западе и в Центре Украины. Есть и другие украинцы, которые имеют своих героев и думают иначе. И я понимаю разные чувства. Поэтому я неоднократно очень чётко говорил: если уж мы так усложнили историю, давайте построим историю общую», — ответил Владимир Зеленский.

«Найдём тех людей, чьи имена не вызывают споров в нашем настоящем и нашем будущем. Давайте называть памятники и улицы в честь тех людей, имена которых не провоцируют конфликт. У нас есть наши современные герои — люди, которые сделали историю, учёные, люди в космосе, великие спортсмены, много писателей. Люди, которых уважают во всех уголках Украины. Давайте держать этот вопрос как можно дальше от политики», — пояснил свою точку зрения украинский президент.