Astro Awani: «Мстители» БРИКС легко одолеют США, если капитаны не повздорят Соединённые Штаты поглощены внутренними проблемами, и место источника силы, которое они занимали, теперь пустует, пишет Astro Awani. Между тем, страны БРИКС похожи на «Мстителей» из комиксов, и если они станут работать вместе, каждая со своей суперсилой, то в результате могут получить глобальное влияние на мировые процессы, отмечает издание. 3 сентября 2017 Astro Awani

Sun Daily: Обвиняя в поражении Москву, демократы ведут себя как школьники Попытки Демократической партии США свалить вину за поражение на президентских выборах на Россию выглядят так же, как отговорки школьников о том, что их домашнюю работу съела собака. Они проиграли из-за своего кандидата – «ужасной, коррумпированной женщины», а Россия тут ни при чем, пишет в сатирической статье Эрик Марголис. Впрочем, даже если Москва и повлияла на результаты выборов, у США нет права возмущаться – они только и делают, что устраивают перевороты в других странах. 19 декабря 2016 Sun Daily

Star Online: В «игре санкций» Россия оcтается на шаг впереди Запада Российские санкции против Европы оказались действеннее, чем антироссийские меры, наложенные Западом. Многие страны ЕС склоняются к их отмене. Как утверждает в колонке для издания Star Online Бунн Нагара, сейчас Россия на шаг впереди Запада в «игре санкций», и «Путин снова не будет тем, кто моргнет первым». 14 августа 2016 Star Online

Malay Mail: Новые киоски в московских переходах практичнее, но без души Правительство Москвы стремится убрать хаотично построенные в переходах киоски и заменить их на новые, более удобные и привлекательные. Тем не менее это начинание не всем по душе. Некоторые хозяева уже не могут позволить себе платить более высокую аренду. А некоторые даже опасаются, что эти палатки займут крупные сети быстрого питания – и тогда Москва «потеряет частичку своей души». 4 января 2016 Malay Mail Online

NST: Нидерланды игнорируют российские данные о крушении MH 17 Как передает New Straits Times, Москва недовольна отношением Нидерландов к расследованию крушения малайзийского лайнера MH 17. Голландские следователи нарушили принцип последовательности заключений, объявив что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», утверждает представитель Росавиации Олег Сторчевой. Кроме того, по его словам, они проигнорировали все сведения российской стороны об этом вооружении. 11 октября 2015 New Straits Times

Malaysian Insider: Малайзия настаивает на трибунале по делу MH 17 Накануне Малайзия распространила проект резолюции ООН с требованием сформировать международный трибунал для «независимого судебного процесса» над виновным в крушении МН 17, сообщает Malaysian Insider. Россия выступила против этой идеи, посчитав ее преждевременной и контрпродуктивной. Со своей стороны, Нидерланды уверили, что у них есть «запасной план» на случай протеста России. 9 июля 2015 Malaysian Insider

Голландия ждет от России замечаний по отчету о крушении MH 17 Совет безопасности Нидерландов направил предварительный отчет о крушении малайзийского авиалайнера странам, участвующим в расследовании причин трагедии. Россия также входит в число этих стран, и теперь до 1 августа она должна предоставить свои комментарии и замечания к этому документу, сообщает издание The Star Online. 2 июля 2015 Star Online

The Sun Daily: Украина может поссорить Россию и НАТО События на Украине могут спровоцировать конфликт интересов между Европой, США и Россией. И на этом фоне, как отмечает The Sun Daily, возможная конфронтация России и НАТО выглядит пугающе, но не настолько невообразимой. Перед Первой мировой войной в 1914 тоже мало кто думал о Сараево или Боснии, отмечает издание. 27 января 2014 Sun Daily

The Sun Daily: «Обама, не раздражай Путина» В отношениях между США и Россией очень важно, чтобы лидеры обеих стран сохраняли спокойствие и проявляли вежливость, уверен американский журналист Эрик Марголис. Он считает, что Обаме не стоило отказываться от встречи с российским коллегой в Москве. Тем самым он «раздражает Путина» и ставит под угрозу безопасность страны. 12 августа 2013 Sun Daily