Pledge Times: американцев уличили в шпионаже за Данией и Швецией

Телерадиокомпания Danmarks Radio узнала о том, что Агентство национальной безопасности США осуществляло слежку за оборонными предприятиями Швеции и Дании, пишет Pledge Times. Предполагается, что шпионаж был связан с покупкой Данией новых военных самолётов, при которой одним из вариантов рассматривались шведские истребители Gripen.
Агентство национальной безопасности США вело шпионаж против предприятий шведской и датской оборонной промышленности, пишет Pledge Times со ссылкой на местные СМИ.
По данным, полученным телерадиокомпаний Danmarks Radio от источников в Службе военной разведки Дании, слежка осуществлялась за шведской компанией SAAB и датской Terma. Кроме того, объектами шпионажа источники называют Министерство финансов и Министерство иностранных дел Дании.
Источники утверждают, что американское агентство получило доступ к информационным сетям и центру обработки данных на датской территории, что позволило отслеживать трафик Нидерландов, Норвегии, Германии, Дании, датских политических институтов и шведских военных объектов.
Предполагается, что слежка велась в связи с планами Дании закупить новые военные самолёты. Несмотря на то что выбор в итоге пал на американские истребители F-35, в качестве возможного кандидата рассматривались многоцелевые истребители четвёртого поколения Gripen производства компании SAAB. Тем не менее доказательств того, что прослушка была напрямую связана с покупкой, нет.
Как пишет Pledge Times, один из сотрудников военной разведки Дании, имя или должность которого не раскрываются, безуспешно пытался обратить внимание руководства службы на шпионаж агентства США через каналы датско-американского сотрудничества. В итоге обо всём стало известно, после того как в 2015 году он обратился в Надзор за службами разведки, который осуществляет контроль за деятельностью разведывательных служб.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва заявила, что российскому бойцу смешанных единоборств Адаму Яндиеву было официально предъявлено обвинение в нанесении лёгкого вреда здоровью другого бойца, Сергея Харитонова.
Друг бойца Bellator Сергея Харитонова, бизнесмен Руслан Абдо, прокомментировал интервью экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адама Яндиева, который заявил, что перед избиением просил извиниться обоих мужчин.
Россиянин Даниил Медведев подвёл итоги матча с представителем Германии Александром Зверевым (6:3, 6:4) в первом матче Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) в Лондоне (Великобритания).
Агентство США по международному развитию (USAID) намерено выделить до $27 млн на реализацию программы «Американские школы и больницы за рубежом» (ASHA). Как следует из документа, с которым ознакомился RT, инициатива направлена в том числе на продвижение интересов Соединённых Штатов в ряде регионов мира.
Аналитики выяснили, какие категории товаров со скидкой больше всего интересуют россиян во время «чёрной пятницы» 2020 года. Исследование (есть в распоряжении RT) провёл аналитический центр «Битрикс24».
Администрация американского президента Дональда Трампа намерена признать поддерживаемое Ираном йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) террористической организацией, пишет Foreign Policy со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность удара по одному из ядерных объектов Ирана, однако его отговорили из-за рисков возникновения широкомасштабного конфликта, пишет газета The New York Times со ссылкой на четыре источника, среди которых действующие и бывшие представители власти.
Аналитики финансовой корпорации Citigroup предполагают, что курс доллара в 2021 году может упасть на 20%, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение и помогут восстановить мировую торговлю и экономический рост.
Конгрессмена Франсиско Сагасти выбрали главой конгресса Перу. Это даёт ему право стать временным президентом страны после того, как недавно принявший присягу глава государства Мануэль Мерино заявил об уходе в отставку на фоне политического кризиса.