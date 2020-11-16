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Pledge Times: американцев уличили в шпионаже за Данией и Швецией

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Телерадиокомпания Danmarks Radio узнала о том, что Агентство национальной безопасности США осуществляло слежку за оборонными предприятиями Швеции и Дании, пишет Pledge Times. Предполагается, что шпионаж был связан с покупкой Данией новых военных самолётов, при которой одним из вариантов рассматривались шведские истребители Gripen.
Pledge Times: американцев уличили в шпионаже за Данией и Швецией
Reuters

Агентство национальной безопасности США вело шпионаж против предприятий шведской и датской оборонной промышленности, пишет Pledge Times со ссылкой на местные СМИ. 

По данным, полученным телерадиокомпаний Danmarks Radio от источников в Службе военной разведки Дании, слежка осуществлялась за шведской компанией SAAB и датской Terma. Кроме того, объектами шпионажа источники называют Министерство финансов и Министерство иностранных дел Дании.
 
Источники утверждают, что американское агентство получило доступ к информационным сетям и центру обработки данных на датской территории, что позволило отслеживать трафик Нидерландов, Норвегии, Германии, Дании, датских политических институтов и шведских военных объектов.
 
Предполагается, что слежка велась в связи с планами Дании закупить новые военные самолёты. Несмотря на то что выбор в итоге пал на американские истребители F-35, в качестве возможного кандидата рассматривались многоцелевые  истребители четвёртого поколения Gripen производства компании SAAB. Тем не менее доказательств того, что прослушка была напрямую связана с покупкой, нет.
 
Как пишет Pledge Times, один из сотрудников военной разведки Дании, имя или должность которого не раскрываются, безуспешно пытался обратить внимание руководства службы на шпионаж агентства США через каналы датско-американского сотрудничества. В итоге обо всём стало известно, после того как в 2015 году он обратился в Надзор за службами разведки, который осуществляет контроль за деятельностью разведывательных служб.
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источник
Pledge Times Малайзия Азия
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