Das Erste: информатора немецкой разведки обвиняют в шпионаже в пользу Китая
Федеральная прокуратура Германии обвинила 74-летнего гражданина ФРГ Дитера В. и его жену в шпионаже в пользу китайских спецслужб, сообщает Das Erste.
Федеральная прокуратура Германии обвинила 74-летнего гражданина ФРГ Дитера В. и его жену в шпионаже в пользу китайских спецслужб, сообщает Das Erste.
Полузащитник итальянского «Ювентуса» Миралем Пьянич подписал контракт с испанским футбольным клубом «Барселона».
Общее число людей, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом в мире, достигло 500 108.
Афинский АЕК, который возглавляет бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера, потерпел поражение от пирейского «Олимпиакоса» в матче 30-го тура греческой футбольной Суперлиги.
Координационный совет организаций российских соотечественников США (КСОРС) составил петицию против сноса памятника правителю русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века Александру Баранову в городе Ситка.
Заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Евгений Иванов заявил, что более 2 тыс. иностранных граждан, которые въехали в страну по паспорту болельщика для посещения матчей чемпионата мира 2018 года, до сих пор находятся на территории РФ.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 1300 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о посещении тренировки фигуристов группы российского специалиста Этери Тутберидзе.
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о назначении российского специалиста Андрея Талалаева на пост главного тренера самарских «Крыльев Советов».
Ещё 23 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 скончались в Москве.
«Спартак» опубликовал видео, посвящённое матчу 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой».
Министерство обороны России опубликовало информационный бюллетень, в котором сообщается, что за прошедшие сутки в стране после коронавируса выздоровели 92 военных.
Полузащитник испанской «Барселоны» Артур Мело подписал пятилетний контракт с итальянским футбольным клубом «Ювентус».
Бывший нападающий сборной Германии по футболу Марио Гомес, который в последнее время выступал за «Штутгарт», объявил о завершении карьеры.
Национальная баскетбольная ассоциация и профсоюз игроков лиги могут договориться о размещении надписей о социальной справедливости на майках вместо имён спортсменов.
Пять человек погибли во время стрельбы на вечеринке в Рио-де-Жанейро.
«Наполи» обыграл СПАЛ в матче 28-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Манчестер Сити» взял верх над «Ньюкаслом» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
Действующий президент Польши Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский проходят во второй тур президентских выборов.
Игроки «Барселоны» высказали претензии главному тренеру команды Кике Сетьену после матча 32-го тура испанской футбольной Примеры с «Сельтой».
Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, признался, что после поединка россиянина с Конором Макгрегором хотел поучаствовать в потасовке с командой ирландца.
Специалисты восстановили электроснабжение Норильска и обсерватора, которое было нарушено после возгорания на подстанции.
Стало известно, кто будет назначен главным арбитром матча 25-го тура Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком».
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 около берегов Турции.
Сборная врачей Москвы провела благотворительный футбольный товарищеский матч с командой блогеров «Амкал».
Депутаты иракского парламента отказываются посещать заседания парламента из-за боязни перед коронавирусной инфекцией COVID-19.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу позиции голкипера национальной команды.
По меньшей мере один человек погиб и более 40 пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса на востоке Турции.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что глава государства Дональд Трамп желает «игнорировать любые обвинения в адрес России».
«Зальцбург» разгромил «Хартберг» и досрочно завоевал титул чемпиона Австрии по футболу.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ожидает информацию о месте проведения матча Лиги наций между национальной командой и Сербией до 7 июля.
Число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии выросло за сутки на 22.
Глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк заявил, что явка на президентские выборы в стране на 18:00 мск составила 47,89%.
«Милан» одержал победу над «Ромой» в матче 28-го чемпионата Италии по футболу.
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины одержали победы в трёх упражнениях из четырёх на онлайн-турнире.
Полиция Гонконга задержала более 50 участников акции протеста в районе Монгкок. Об этом сообщили в правоохранительных органах города.
«Валенсия» потерпела поражение от «Вильярреала» в матче 32-го тура испанской футбольной Примеры.
Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестером» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
Полиция проводит проверку после убийства собаки хаски в Сосновском районе Челябинской области.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 80%, проголосовали более 938,2 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о ситуации вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 36 и достигло 43 550.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о решении возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), а также прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
Часть жителей Норильска, а также обсерватор остались без электроснабжения из-за возгорания на подстанции.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков национальной команды, которые выступают в зарубежных чемпионатах.
Британская рок-группа The Rolling Stones пригрозила подать в суд на американского президента Дональда Трампа за использование их песен во время его предвыборной кампании.
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о возможном месте проведения домашнего матча Лиги наций УЕФА с национальной командой Сербии.
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд» объявил об отстранении трёх игроков команды из-за нарушения карантина.
За сутки в Сербии выявили 254 случая коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего общее число больных достигло 14 046.
Екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Тамбовом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).