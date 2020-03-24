N-TV: военный переводчик бундесвера четыре года шпионил на Иран

Переводчик бундесвера на протяжении четырёх лет передавал военные тайны Германии представителям иранской разведки, сообщает немецкий телеканал N-TV. В ходе судебного процесса было установлено, что за шпионаж Абдул С. получил €34,5 тыс. — а теперь и почти 7 лет лишения свободы за государственную измену. За пособничество преступлениям мужа была осуждена и его супруга, получившая условный срок.

На протяжении четырёх лет переводчик бундесвера передавал военные тайны Германии иранским спецслужбам, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

За шпионаж в пользу иранских структур безопасности верховный суд города Кобленц в земле Рейнланд-Пфальц приговорил бывшего сотрудника бундесвера к шести годам и десяти месяцам заключения. По данным суда, 51-летний Абдул С. Обвиняется в государственной измене в особо тяжёлой форме. Его супруга Асия С., которой также было предъявлено обвинение, тоже была приговорена к десяти месяцам условно за пособничество в госизмене.

В ходе открытого для общественности процесса суд признал доказанным, что Абдул С. в качестве гражданского сотрудника бундесвера «путём злоупотребления своим ответственным положением переводчика передавал государственные тайны военного рода сотрудникам иранской разведки». Его жена «поддерживала его в его предательской деятельности».

Как сообщает немецкий телеканал, с конца января 2013 года до начала февраля 2017 года Абдул С. по меньшей мере восемь раз встречался в различных европейских городах со связными иранских спецслужб. При этом он передавал им на носителях данных информацию о военных планах расположения бундесвера и аналитические выкладки Министерства обороны Германии по определённым странам и темам.

За предоставляемые услуги Абдул С. получил вознаграждение в размере €34,5 тыс. Самое позднее с начала 2016 года его супруга была осведомлена о махинациях мужа и помогала ему в организации поездок и бронировании билетов. Какими мотивами руководствовался немецкий афганец, совершая преступные деяния, в ходе разбирательства установить не удалось, отметили в суде. Что касается его супруги, она «просто хотела поддержать» мужа.

В январе 2019 года Абдул С. был взят под стражу, где пребывает до сих пор. Процесс в Кобленце был начат 20 января. При вынесении приговора, по данным суда, в пользу обоих обвиняемых было учтено, что они признали свою вину и не были ранее судимы. Отягчающим обстоятельством стал длительный период, на протяжении которого совершалось преступное разглашение данных. Пока что приговор ещё не вступил в силу, отмечает N-TV.