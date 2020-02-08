Spiegel: Сноудену придётся задержаться в России из-за бездействия Запада

03:00 СМИ сообщили о планируемых сокращениях иностранных пилотов в Китае Некоторые китайские авиакомпании начали сокращать лётные экипажи, в том числе российских пилотов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к лётному составу авиакомпаний. По данным агентства, Hainan Airlines планирует уволить более 100 российских пилотов, а China Southern Airlines — около десяти.

03:00 Соболев забил свой первый мяч за «Спартак» Нападающий Александр Соболев отметился дебютным голом за московский «Спартак» в матче с белградским «Партизаном» во втором туре товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.

03:00 Жене украинского футболиста грозит тюремный срок за исполнение гимна в нижнем белье Юрист Юрий Юрченко заявил, что Ирине Морозюк, жене украинского защитника турецкого «Ризеспора» Николая Морозюка, грозит тюремный срок за исполнение гимна Украины в нижнем белье.

03:00 Винника допросят в Париже 13 февраля Следственные органы Франции допросят россиянина Александра Винника, который был экстрадирован из Греции, 13 февраля в Париже.

03:00 Мурашко отметил нехватку у врачей навыков для контакта с пациентами Российским врачам не хватает коммуникационных навыков для установления тесного контакта с пациентами, что приводит к жалобам со стороны граждан, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

03:00 СМИ: «Локомотив» рассматривает восемь форвардов на замену Смолову Московский футбольный клуб «Локомотив» рассматривает восемь человек на позицию нападающего после ухода Фёдора Смолова в испанскую «Сельту».

03:00 Шлеменко прокомментировал вызов Александру Емельяненко со стороны Смолякова Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поддержал российского бойца смешанного стиля Дмитрия Смолякова, который вызвал на поединок соотечественика Александра Емельяненко.

03:00 Умер лауреат Нобелевской премии по медицине Стэнли Коэн Американский биохимик Стэнли Коэн, получивший Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора, умер в Нэшвилле (штат Теннесси) в возрасте 97 лет.

03:00 Путин уверен, что турнир WTA в Санкт-Петербурге пройдёт на высоком уровне Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.

03:00 Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.

03:00 Борт МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай МЧС России направило в Китай в качестве гуманитарной помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.

03:00 Экс-футболист сборной Испании Иньеста завоевал 37-й трофей в карьере «Виссел Кобе» в составе с бывшим полузащитником сборной Испании по футболу Андресом Иньестой стал обладателем Суперкубка Японии.

03:00 Глава Fight Nights Global готов организовать бой Александра Емельяненко и Смолякова Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что готов организовать поединок между российскими бойцами смешанного стиля Дмитрием Смоляковым и Александром Емельяненко.

03:00 Зеленский встретился с Папой Римским Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.

03:00 В Ухани сдан в эксплуатацию второй госпиталь для больных коронавирусом В китайском городе Ухань сдали в эксплуатацию второй специализированный госпиталь «Лэйшэньшань» для лечения заражённых коронавирусом 2019-nCoV.

03:00 Смоляков в жёсткой форме вызвал на бой Александра Емельяненко Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков вызвал на поединок соотечественника Александра Емельяненко.

03:00 Медбрата из Кирова проверили на полиграфе после сообщений о ветеранах Медбрата Сергея Вольфа из Кирова проверили на детекторе лжи после появления информации о якобы его причастности к убийству ветеранов, все обвинения были опровергнуты. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

03:00 Боец Смоляков оскорбил и раскритиковал Александра Емельяненко Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков обрушился с жёсткой критикой на соотечественника Александра Емельяненко.

03:00 Россия потребовала от Франции ускорить анализ запроса о выдаче Винника Россия направила Франции ноты протеста с требованиями соблюдать права экстрадированного из Греции россиянина Александра Винника и потребовала ускорить рассмотрение запроса о его выдаче Москве, заявил российский посол в Париже Алексей Мешков.

03:00 Биатлонистка Подчуфарова оригинально ответила на вопрос о Губерниеве Биатлонистка Ольга Подчуфарова, выступающая за сборную Словении, ответила на вопрос болельщика о комментаторе Дмитрии Губерниеве.

03:00 Джеймс повторил данк погибшего Брайанта 19-летней давности Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче с «Хьюстон Рокетс» (111:121) совершил слэм-данк, который похож на бросок легендарного баскетболиста Коби Брайанта 19-летней давности.

03:00 Три человека погибли при аварии в Нижегородской области В Нижегородской области автомобиль врезался в дерево, в результате аварии погибли три человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

03:00 Японская фигуристка Кихира второй год подряд выиграла Турнир четырёх континентов Японка Рика Кихира завоевала золото на Турнире четырёх континентов по фигурному катанию в Сеуле.

03:00 В Киргизии госпитализировали 10 пострадавших при драке в Казахстане В киргизскую больницу обратились 17 казахстанцев и один гражданин Киргизии, пострадавшие в результате массовой драки в Кордайском районе Казахстана. Десять из них были госпитализированы.

03:00 Трое хоккеистов сборной России пропустят матч со Швецией на Евротуре Нападающие сборной России Александр Шаров, Андрей Светлаков и защитник Григорий Дронов не сыграют в матче со Швецией в рамках этапа Еврохоккейтура.

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03:00 Выставочный теннисный матч Федерера и Надаля установил рекорд по посещаемости Выставочный благотворительный матч, прошедший в Кейптауне, между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем установил рекорд по посещаемости среди теннисных встреч.

03:00 Хоккеист «Торонто» Мэттьюс догнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс догнал российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в гонке снайперов в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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03:00 В МИД России подтвердили проведение консультаций с Турцией по Идлибу В МИД России подтвердили, что в ближайшее время российские представители направятся в Анкару для консультаций с турецкой стороной по вопросу эскалации в сирийском Идлибе.

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03:00 Салливан назвал приоритетную задачу на посту посла США в России Посол США в России Джон Салливан в интервью РБК назвал улучшение российско-американских отношений своим приоритетом на новом посту.

03:00 Генконсульство России опровергло сообщения о закрытии города Гуанчжоу Генконсульство России опровергло сообщения в российской блогосфере о закрытии китайских городов провинции Гуандун Гуанчжоу и Шэньчжэнь в связи с распространением коронавируса.

03:00 Овечкин высказался по поводу своей результативности в НХЛ Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что старается не думать о 700-м голе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

03:00 Спикер Рады заявил о достаточной правовой базе для выборов в Донбассе Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире NEWSONE заявил, что украинское законодательство позволяет провести выборы в Донбассе без принятия отдельного закона.

03:00 Нурмагомедов отреагировал на встречу футболиста «Реала» с безногим ребёнком из Казахстана Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на встречу нападающего «Реала» Карима Бензема с 11-летним Али Турганбековым из Казахстана, который родился без ног.

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03:00 Французские СМИ назвали Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира Аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

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03:00 В Казахстане назвали причину массовой драки с восемью погибшими Причиной массовой драки на юге Казахстана, в результате которой погибли восемь человек и 40 получили ранения, стал бытовой конфликт. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

03:00 «Торонто» одержал 13-ю победу подряд в НБА «Торонто Рэпторз» обыграл «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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03:00 Милошевич назвал Бердыева одним из лучших тренеров в карьере Чемпион России в составе «Рубина», а в настоящий момент наставник сербского «Партизана» Саво Милошевич назвал Курбана Бердыева одним из лучших тренеров в карьере.

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03:00 СМИ: В США баскетболисты избили своего тренера Игроки баскетбольной команды в американском Ньюарке избили своего тренера.