Washington Examiner: суд лишил Сноудена денег от продаж его книги — они поступят американскому правительству

Американский суд одобрил иск Министерства юстиции США против Эдварда Сноудена за его книгу «Личное дело»: теперь все доходы от её продаж будут переданы американскому правительству, пишет The Washington Examiner. В иске говорилось, что Сноуден не передал свою работу на рецензию в ЦРУ, тем самым нарушив договор о неразглашении. Сам Сноуден написал, что причиной иска стало то, что издательство не дало ЦРУ и АНБ возможности вырезать из книги упоминания о тайных преступлениях американских спецслужб.

Федеральный судья в США постановил, что не подав рукопись своей книги на рецензию, Эдвард Сноуден нарушил договор о неразглашении, пишет The Washington Examiner. Таким образом, решением суда все доходы от продаж книги должны быть переданы американскому правительству.

Издание сообщает, что иск против Сноудена за его книгу «Личное дело» был подан Министерством юстиции США, которое также потребовало, чтобы издательство Macmillan Publishing Group помогло с возвращением вырученных от продаж денег. Прокуратура также обвинила Сноудена в разглашении секретной информации в ходе публичных мероприятий, таких как конференция TED, торговая ярмарка по кибербезопасности и лекции в университетах. По мнению правительства, доходы Сноудена незаконны, поскольку были заработаны путём нарушения контракта: суд согласился с этой версией. Вынося окончательное решение, федеральный судья отметил, что Сноуден не сдавал свою работу на рецензию в ЦРУ или АНБ и не получил разрешения на разглашение до публикации.

The Washington Examiner напоминает, что ранее Сноуден работал на ЦРУ и АНБ. В 2013 году он оставил свою должность в АНБ и улетел в Гонконг, где раскрыл прессе многочисленные секретные материалы АНБ, которые проливали свет не только на программы наблюдения, но и на операции американских спецслужб и их союзников, осуществляемые по всему миру. Сноудена обвинили в нарушении закона о шпионаже: сейчас он живёт в России, где ему было предоставлено убежище.

У себя в Twitter Сноуден написал, что «правительство подало в суд на издателя «Личного дела» за — я не шучу — за то, что они опубликовали книгу без предоставления ЦРУ и АНБ возможности вырезать из неё детали своих секретных преступлений». Судья отверг аргументы Сноудена, отметив, что тот подписывал соглашения о неразглашении с ЦРУ и с АНБ, обязывавшие его соблюдать конфиденциальность.