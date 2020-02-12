ZDF: США и Германия годами прослушивали друзей — а тем им ещё и платили

ЦРУ и БНД более двух десятилетий прослушивали ближайших союзников. Об этом стало известно благодаря журналистскому расследованию. В рамках операции «Рубикон» спецслужбы получали информацию через шифровальное оборудование, за которое страны-партнёры ещё и платили немалые деньги, сообщает ZDF.

Когда в 2013 году стало известно, что американская спецслужба АНБ прослушивает мобильный телефон Ангелы Меркель, канцлер ФРГ открыто возмутилась этим.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Слежка за друзьями абсолютно неприемлема.

Однако расследования, проведённые ZDF совместно с Washington Post и Schweizer Rundfunk показали, что Германия также практиковала прослушивание ближайших союзников в рамках операции «Рубикон». Это была одна из самых крупных в истории операций по прослушиванию, организованная Федеральной разведывательной службой Германии (БНД) и ЦРУ.

Центральным элементом операции была швейцарская компания Crypto — крупнейший в мире производитель шифровальной техники. В 1970 году ЦРУ и БНД приобрели Crypto, находившуюся под доверенным управлением, с помощью активов компании Siemens. Затем они начали тайно манипулировать шифровальным оборудованием, таким образом, чтобы спецслужбы могли прослушивать секретные коммуникации — в том числе и ближайших союзников в ЕС и НАТО.

РИЧАРД ОЛДРИЧ, профессор университета Варвик: Более 100 государств платили миллиарды долларов за то, чтобы у них крали государственные секреты. Это было весьма бесцеремонно.

Информация, получаемая БНД, была шокирующей. К примеру, касательно Аргентины: в конце 70-х и начале 80-х годов, жертвами правившей в стране военной хунты стали более 30 тысяч человек. Немецкое правительство, возглавляемое канцлером Гельмутом Шмидтом, благодаря прослушке узнало обо всём очень рано, однако промолчало. Бывший глава ведомства федерального канцлера ФРГ Бернд Шмидбауэр подтвердил ZDF факт операции по прослушиванию и выступил в её защиту.

БЕРНД ШМИДБАУЭР, глава ведомства федерального канцлера ФРГ (1991 – 1998): Операция «Рубикон» точно поспособствовала тому, что мир, в целом, оставался безопаснее.

В 1993 году БНД вышла из операции «Рубикон». Тем не менее, остаются вопросы, на которые фракция «Зелёных» требует ответы — уже завтра, в комитете бундестага по контролю за деятельностью спецслужб.

Дата выхода в эфир 12 февраля 2020 года.