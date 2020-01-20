Лiга.net: украинский премьер назвал прослушку своих совещаний угрозой национальной безопасности

Украинский премьер Алексей Гончарук считает, что прослушивание совещаний кабинета министров является угрозой для национальной безопасности страны. Как передаёт «Лiга», политик добавил, что с инцидентом должны разобраться спецслужбы.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что прослушка совещаний кабинета министров несёт риск для национальной безопасности страны. Как пишет «Лiга», политик добавил, что с инцидентом должны разобраться спецслужбы.

«Я считаю, что это преступление. Я считаю, что то, что было сделано, недопустимо. Это, в том числе, угроза национальной безопасности с целым рядом соображений», — заявил Гончарук.

Как напоминает издание, 15 января на анонимных каналах опубликовали записи, на которых якобы запечатлено общение Гончарука и других представителей власти: они обсуждают экономические знания президента Владимира Зеленского. Утром 17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако подал его не в Верховную раду, как того требует закон и Конституция, а президенту. Владимир Зеленский отставку премьера не принял.