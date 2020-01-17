Корреспондент: украинский премьер написал заявление об отставке

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Как сообщает «Корреспондент», данным заявлением Гончарук хочет «развеять любые сомнения в уважении и доверии президенту».
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Как передаёт «Корреспондент», об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Гончарук перечислил достижения на должности главы правительства, а также написал о своём уважении к Владимиру Зеленскому. Гончарук утверждает, что заявлением об отставке хочет «развеять любые сомнения в уважении и доверии президенту».
«Я пришёл на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал её президенту с правом внесения в парламент. Он — человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, который меняет страну», — написал Гончарук.
В офисе президента Украины уже прокомментировали заявление Гончарука.
«Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения офис президента Украины сообщит отдельно», — отметили в ведомстве.
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