N-TV: Германия подозревает Россию в шпионаже, но доказать не может

Спецслужбы Германии обнаружили на крыше российского посольства в Берлине странное деревянное сооружение, похожее на русскую избушку. Как сообщает N-TV, они подозревают, что там могут находиться устройства для прослушивания. Но доказательств никаких нет. Российская сторона пока никак не прокомментировала ситуацию.
В ходе борьбы со шпионажем в правительственном квартале Берлина под прицел попала и Россия, сообщает N-TV на своем интернет-портале. На крыше российского посольства, на известнейшей улице Унтер-ден-Линден, были обнаружены странные деревянные конструкции. Внутри них, как поясняет канал, могут находиться устройства для прослушивания.
Как заявили представители госбезопасности ФРГ, можно предположить, что с этой точки велась слежка за работой берлинских политиков. Однако, в отличие от скандалов, связанных со спецслужбами Великобритании и США, в данном случае доказательств пока нет.
Сооружение на крыше российской дипмиссии напоминает внешне русскую избушку и расположено на внутренней стороне здания, продолжает издание. На аэроснимках 90-х годов ничего подобного еще не было видно. Российская сторона пока никак не прокомментировала эти подозрения в шпионаже. По мнению германских спецслужб, однако, «практика показывает, что они этим занимаются».
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