WSJ: исследователи из США следили за военными объектами в России с помощью мобильников

В рамках проекта под эгидой армии США группа американских исследователей установила наблюдение за мобильными телефонами, которые находились на закрытых российских объектах, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает газета, добиться этого учёным удалось благодаря приобретению у платформы Babel Street коммерческих данных, которые различные фирмы собирают у своих пользователей.

В 2019 году группа американцев занялась изучением сигналов сотовых телефонов с военных объектов по всей Восточной Европе. В частности, на одном объекте — ракетном полигоне в Нёноксе на севере России — они засекли 48 мобильных устройств. Телефоны находились там 9 августа — на следующий день после загадочного всплеска радиационного фона, который стал причиной подозрений в том, что в ходе российских ракетных испытаний произошёл некий инцидент, пишет The Wall Street Journal.



Более того, впоследствии американцам удалось отследить перемещения этих устройств. Некоторые из них побывали на Кубе, в то время как других разбросало по всей стране от Санкт-Петербурга и Москвы до закрытых военных объектов в Северодвинске и Архангельске.



Вместе с тем, занимались этим вовсе не кадровые аналитики разведслужб, а группа академических исследователей из Университета штата Миссисипи. Всё это они проделали с помощью коммерческого программного обеспечения.



Среди используемых ими данных числилась информация по GPS, источником которой зачастую служат мобильные приложения игровой и метеорологической направленности. Именно подобные данные обычно собирает и покупает индустрия рекламы.



Целью подобных усилий было продемонстрировать военным весь потенциал коммерческих данных с мобильников, которые могут стать источником полезной развединформации. В частности, исходя из результатов наблюдения, исследователи смогли сделать следующий вывод: учитывая, что в Нёноксе регистрировалось меньше всего из выбранных телефонов, это наводило на мысль либо о наличии там более жёсткого пропускного режима, чем на трёх других объектах, либо же на подозрение о том, что недавний радиационный инцидент стал причиной эвакуации.



В ходе слежки за мобильными телефонами, находящимися в российских правительственных зданиях и иностранных посольствах в Москве, они пришли к выводу, что в последнее время ни один высокопоставленный российский чиновник или иностранный дипломат полигоны не посещал.



Эксперимент исследователей убедительно доказывает, что практика маркетинговой индустрии по сбору и перепродаже данных пользователей в коммерческих целях может быть использована и в других сферах. Подобную информацию легко купить, после чего ею в своей работе пользуются как отечественные, так и иностранные учреждения, занимающиеся нацбезопасностью, правоохранительные органы и прочие лица.



При этом места, с которых исследователи сумели собрать сотовые данные, имеют стратегическое значение. Если верить документам, попавшим в распоряжении The Wall Street Journal, помимо полигонов группа вела наблюдение за американскими и иностранными посольствами, а также зданием российского сената.



Сама же команда работала над финансируемым армией США несекретным проектом, целью которого является изучение потенциала данных коммерческой направленности из «открытых источников» ради получения разведданных.



«Данный проект дал прекрасную возможностью как студентам, так и магистрантам Университета штата Миссисипи приобрести реальные навыки и знания, которые принесут им большую пользу, когда они будут искать работу», — отметил по этому поводу профессор социологии Дэвид Мэй.



Представитель Командования по развитию боевых возможностей армии США Эдрик Томпсон, — ведомства, которое профинансировало проект — заявил, что Пентагон решил в него вложиться по то причине, что у него был «хороший потенциал, так как он позволит нашим солдатам обмениваться данными». Кроме того, по его словам, сбор сотовых данных не противоречит армейскому уставу в том случае, если наблюдатели не получают доступ к личной информации.



Инструмент, благодаря которому стало возможным осуществлять такую слежку за личным составом на российских объектах, был продан учёным платформой под названием Babel Street, которой активно пользуются правоохранительные органы, спецслужбы, военные и частные компании. В целом Babel Street позиционирует себя как службу мониторинга соцсетей, с помощью которой её клиенты в госссекторе получают интернет-данные с целью поиска информации о преступной деятельности или прочих событиях в реальном времени.



При этом согласно документам, попавшим в распоряжение газеты, Babel Street продавала свою продукцию таким организациям, как ЦРУ, АНБ, Минюст США, Министерство внутренней безопасности, РУМО и Киберкомандование США, а также правительственным клиентам в Канаде, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Германии и других государствах.



Babel Street — это часть экосистемы компаний, накапливающих данные, собираемые крупнейшими мировыми корпорациями и издателями мобильных приложений. Получив информацию, эти фирмы формируют из неё пакеты данных для разведывательных, правоохранительных и военных ведомств. Между тем, зачастую потребители не получают никаких уведомлений о том, что их информация может попасть в руки госорганов для последующей слежки.