Forbes: на фоне обвинений во вмешательстве в дела Запада Россия принялась активнее отлавливать шпионов

Россию на этой неделе успели обвинить и в шпионаже, и во вмешательстве в выборы — и подобных обвинений по мере приближения намеченных на ноябрь президентских выборов в США наверняка будут звучать всё чаще, пишет Forbes. Как отмечает обозреватель издания, Москва тем временем решила обезопасить от иностранных посягательств собственную территорию — в России в несколько раз выросло число уголовных дел по «шпионским» статьям.

Прозвучавшие в адрес России на этой неделе обвинения в шпионаже с целью получения данных о вакцине против коронавируса стали очередным напоминанием о «сложной паутине напряжённостей», которые сегодня пронизывают международную политику и торговлю — и можно не сомневаться, что подобные заявления будут сделаны ещё не раз, ведь пандемия и переговоры по поводу брексита в самом разгаре, а в ноябре состоятся президентские выборы в США, пишет Forbes.

Как напоминает обозреватель издания, британский Национальный центр кибербезопасности 16 июля заявил со ссылкой на целый ряд западных спецслужб, что «российские кибероперативники» организовали атаки на организации, участвующие в разработке вакцины против COVID-19. Министр иностранных дел Великобритании пошёл ещё дальше, возложив ответственность за эти посягательства на российские разведывательные службы — то есть, по сути, прямо обвинив в них власти России, — и предупредив, что Лондон примет меры для того, чтобы призвать виновных к ответу. Кроме того Рааб заявил, что Россия в 2019 году «почти наверняка» попыталась повлиять на ход всеобщих выборов в Соединённом Королевстве, организовав «слив» документов о торговых переговорах между Великобританией и США.

Россия все обвинения отвергла — пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам, отметив, что британская сторона «вряд ли что-то может сделать, чтобы еще больше усугубить характер двусторонних отношений», отмечается в материале Forbes. Между тем, вскоре после того, как разразился скандал, российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» объявила о том, что подписала соглашение о производстве вакцины, разрабатываемой компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, который, по данным британских СМИ, был одной из мишеней упомянутых британцами кибератак.

В Великобритании тем временем отдельные наблюдатели обратили внимание на то, что обвинения в адрес Москвы прозвучали в очень интересный момент — ведь буквально через несколько дней британское правительство должно будет наконец опубликовать доклад о российском вмешательстве во внутреннюю политику страны, пишет Forbes. Как подчёркивает обозреватель издания, в Соединённом Королевстве уже давно высказываются предположения о том, что содержание доклада может дискредитировать правящую Консервативную партию, которую возглавляет премьер-министр страны Борис Джонсон.

Вне зависимости от того, что мы узнаем из доклада, он явно послужил напоминанием о том, что с некоторых пор на Западе ни одна серьёзная политическая кампания не обходится без подозрений по поводу того, что Россия может попытаться повлиять на её ход — и по мере приближения американских президентских выборов, этот феномен будет ощущаться только сильнее, полагает журналист. Кандидат в президенты США Джо Байден уже заявил о том, что Россия «по-прежнему пытается делигитимизировать наши выборы».

Ну а пока западные страны продолжают «попытки оградить свои выборы от внешнего влияния», Россия, по-видимому, решила активее бороться с потенциальными шпионами на собственной территории: как сообщили британские СМИ, количество уголовных дел по статьям, связанным с работой контрразведки, с 2009 года выросло в пять раз, упоминается в материале Forbes. Одним из последних громких дел стал процесс против бывшего журналиста Ивана Сафронова, которому предъявили обвинения в передаче секретов чешским разведслужбам, говорится в статье.