CBS News: Уилан не станет обжаловать приговор — больше надежд на обмен заключёнными

Бывший морпех США Пол Уилан, приговорённый в России к 16 годам лишения свободы за шпионаж, не намерен подавать апелляцию, сообщает CBS News со ссылкой на адвокатов Уилана. Американец заявляет, что не верит в российскую систему правосудия и больше надеется, что его обменяют на россиян, которые находятся под стражей в США.
Итак, Пол Уилан. Американец, которого в России признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам лишения свободы. Его адвокаты сделали заявление. Они говорят, что не будут обжаловать приговор. О причинах расскажет Чарли д’Агата.
ЧАРЛИ Д’АГАТА, зарубежный корреспондент CBSNews: Со слов адвокатов, приговорённый к 16 годам за шпионаж Пол Уилан сказал им, что не будет обжаловать свой приговор, потому что вместо этого надеется на будущий обмен заключёнными.
Бывший американский морпех заявил, что у него нет веры в российскую систему правосудия. Он настаивает на своей невиновности и называет себя жертвой «грязной, липкой» российской политики.
Он был арестован в декабре 2018 года в московском отеле «Метрополь», когда готовился идти на свадьбу друга. Обвинение утверждает, что он был пойман с поличным с флешкой, на которую была записана секретная информация. Уилан говорит, что его подставили и использовали как политическую пешку в отношениях России и Соединённых Штатов. Может быть, по этой причине он считает, что у него больше шансов быть освобождённым в результате обмена заключёнными, чем в результате обжалования приговора.
Приговор был вынесен 15 июня. Посол США в России Джон Салливан назвал это «пародией на правосудие».
Были разговоры о возможном обмене заключёнными, и адвокаты Уилана называют двух россиян, в настоящее время находящихся под стражей в США, как возможных кандидатов на обмен.
На вопрос о том, не обратится ли президент Трамп лично к президенту Владимиру Путину, чтобы добиться освобождения Уилана, посол Салливан отказался ответить. Энн-Мари, Влад?
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