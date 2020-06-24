CBS News: Уилан не станет обжаловать приговор — больше надежд на обмен заключёнными

03:00 Зеленский потребовал решить проблему наводнений на Украине Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от правительства «раз и навсегда» решить проблему с наводнениями в стране. Об этом он сказал в ходе совещания на тему наводнений на западе страны.

03:00 СМИ назвали Владимира Кличко переоценённым боксёром, а Валуева — ужасным Портал Sport Bible составил рейтинг чемпионов мира по боксу в тяжёлом весе последних десятилетий, распределив их по категориям от «величайших в истории» до «не боксёров».

03:00 Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что именно русский народ разгромил нацистов и выиграл Вторую мировую войну для всего остального мира.

03:00 Порье дал рекомендации Гэтжи для боя против Нурмагомедова Американский боец ММА Дастин Порье, в сентябре 2019 года уступивший удушающим приёмом чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, дал несколько советов Джастину Гэтжи, который может встретиться с россиянином в сентябре 2020 года.

03:00 США вводят санкции против пяти капитанов иранских судов Соединённые Штаты вводят санкции в отношении пяти капитанов иранских судов, которые осуществляли поставки топлива в Венесуэлу. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

03:00 Арустамян назвал свою версию срыва трансфера Вагнера в ЦСКА Стали известны подробности срыва сделки по переходу бразильского форварда Вагнера Лава в ЦСКА, за который он уже выступал ранее.

03:00 Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии. Об этом информирует РИА Новости.

03:00 СМИ: на одном из субботних матчей РПЛ не будет работать система VAR Один из пяти субботних матчей 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет без использования видеоарбитра и его ассистента.

03:00 В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.

03:00 СМИ: США могут прекратить финансирование WADA Управление по борьбе с наркотиками в составе исполнительного офиса президента США (ONDCP) призвало конгресс отказаться от продолжения финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если указанная организация не примет серьёзных мер по реформированию.

03:00 Лукашенко назвал Москву столицей родины Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общения с гостями парада по случаю 75-летия Победы на Красной площади назвал Москву столицей родины. Об этом сообщило РИА Новости.

03:00 В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.

03:00 Минтруд рассказал о выплатах соцработникам в период пандемии Сотрудникам социальных учреждений за работу в период пандемии коронавируса было перечислено более 130 тыс. выплат на общую сумму в размере 3,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

03:00 Болельщики «Локомотива» поддержали задержанных полицией фанатов «Спартака» Фанаты московского «Локомотива» из группировки United South выступили в поддержку болельщиков «Спартака», которых задержала полиция.

03:00 Источник: в Москве с радиорынка эвакуировали 500 человек В Москве около 500 человек эвакуированы из здания Митинского радиорынка в связи с поступлением анонимного сообщения о минировании. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

03:00 Отец рассказал о состоянии заразившегося COVID-19 баскетболиста Йокича Бранислав Йокич, отец сербского баскетболиста Николы Йокича, заразившегося коронавирусом, заявил, что с его сыном уже всё в порядке.

03:00 Южный об опасности заболевания СOVID-19: всё будет зависеть от ответственности самих игроков и их команд Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России по теннису Михаил Южный считает, что спортсменам необходимо вести себя максимально ответственно, чтобы избежать инфицирования коронавирусом.

03:00 Гутерреш призвал Израиль и Палестину к диалогу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал израильское правительство к диалогу с палестинскими властями. Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал в ходе заседания Совбеза ООН.

03:00 Южный не считает, что возобновление теннисного сезона находится под угрозой Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России по теннису Михаил Южный выразил мнение, что возобновление сезона-2020 не находится под угрозой.

03:00 Трёх заразившихся коронавирусом выявили в двух клубах Чемпионшипа Три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в двух клубах Чемпионшипа (второй по рангу уровень чемпионата Англии).

03:00 Китай выразил протест в связи с планами США по размещению ракет Китай выступает решительно против планов США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь.

03:00 Загитова не получит наград на церемонии вручения премии ISU Skating Awards Спортивный агент Ари Закарян подтвердил информацию о том, что российская фигуристка Алина Загитова не получит призов на церемонии вручения премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards, которая состоится 11 июля в онлайн-режиме.

03:00 Президент Киргизии созвонился с Путиным Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и выразил сожаление, что не смог принять участие в параде Победы в Москве из-за обнаружения коронавируса у двух членов киргизской делегации.

03:00 Экс-футболист сборной России сказал, какие команды РПЛ удивили его уровнем физической готовности Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка признался, что его удивила физическая форма футболистов «Спартака» и «Зенита» в первых матчах после возобновления сезона РПЛ.

03:00 МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6,6% Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП России по итогам 2020 года на 6,6%, следует из июньского доклада World Economic Outlook (WEO).

03:00 Каряка оценил уровень футбола в РПЛ после возобновления сезона Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка оценил уровень готовности футболистов после возобновления сезона РПЛ.

03:00 Фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» начал плановый переход в Средиземное море Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», вооружённый крылатыми ракетами «Калибр», осуществляет плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Корабль пополнит постоянное соединение ВМФ России в регионе.

03:00 СМИ: Окончательный диагноз футболиста «Динамо» Н'Жи до сих пор не определён До сих пор не поставлен окончательный диагноз нападающему московского «Динамо» Клинтону Н'Жи, который ранее получил положительные результаты тестов на коронавирус.

03:00 Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.

03:00 Футболисты и тренеры «Локомотива» изолировались на базе клуба Московский футбольный клуб «Локомотив» принял решение уйти в самоизоляцию.

03:00 Путин поздравил лауреатов государственных премий Российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных премий в Кремле поздравил лауреатов и пожелал им крепкого здоровья и успехов в будущем. Об этом сообщило РИА Новости.

03:00 Отец Джоковича: Димитров нанёс ущерб Хорватии, Сербии и семье Новака Срджан Джокович, отец сербского теннисиста Новака Джоковича, высказался о заболевании коронавирусом среди участников выставочного турнира Adria Tour.

03:00 ГБР вызвало Порошенко на очередной допрос Государственное бюро расследований Украины вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве подозреваемого в одном из дел.

03:00 СМИ: Ломакин не станет владельцем «Химок» Владелец сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин не будет приобретать подмосковный футбольный клуб «Химки».

03:00 Французский политик назвал впечатляющим парад Победы в Москве Французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа в беседе с RT назвал парад по случаю 75-летия Победы в Москве впечатляющим и очень трогательным.

03:00 По факту потасовки в Саратовской областной думе проводится проверка Мандатная комиссия оценит поведение депутатов Саратовской областной думы после конфликта, который произошёл накануне между парламентариями.

03:00 Чемпион мира по версии WBC Фьюри: меня не побили бы ни Тайсон, ни Али, ни Форман Чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри заявил, что он сильнее любого легендарного бойца прошлых лет.

03:00 Левников назначен главным арбитром матча между «Динамо» и ЦСКА Кирилл Левников рассудит матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Динамо» и ЦСКА.

03:00 Путин оценил парад по случаю 75-летия Победы в Москве Президент России Владимир Путин заявил, что организаторы и участники парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве старались от души.

03:00 СМИ: Футболист «Баварии» Алькантара отказался продлевать контракт с клубом Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара отказался продлевать контракт с немецким футбольным клубом.

03:00 Кокорин прокомментировал ситуацию с Ефремовым Отсидевший срок за драку футболист Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с актёром Михаилом Ефремовом, ставшим участником ДТП в центре Москвы, в котором погиб человек.

03:00 Путин поднял тост за ветеранов и будущие победы Президент России Владимир Путин на приёме для глав государств, которые приглашены на парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, поднял тост за ветеранов, а также за прошлые и будущие победы. Об этом сообщает ТАСС.

03:00 В Telegram прокомментировали сообщения об утечке данных пользователей Пресс-служба Telegram прокомментировала сообщения об утечке базы данных пользователей мессенджера, содержащей никнеймы и телефонные номера. Об этом сообщил ТАСС.

03:00 Валуев о параде Победы: в какие-то моменты на грани слезы Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о военном параде, посвящённом 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

03:00 Оскорблённый Навальным ветеран рассказал о своём участии в войне Ветеран Игнат Артёменко, который снялся в ролике о Конституции и которого оппозиционер Алексей Навальный впоследствии назвал «холуем» и «предателем», рассказал RT о том, как защищал родину во время Великой Отечественной войны.

03:00 В РУСАДА прокомментировали выдвижение Зайцевой в правление СБР Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая высказалась о выдвижении двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР).

03:00 Число случаев COVID-19 в Белоруссии приблизилось к 60 тысячам Число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 458, до 59 945.

03:00 Уткин предположил, почему Вагнер Лав не подписал контракт с ЦСКА Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением, почему бразильский форвард Вагнер Лав не перешёл в ЦСКА.

03:00 Уткин высказался о переходе Вагнера в «Кайрат» Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал переход бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава в казахстанский «Кайрат».